Dự báo giá vàng thế giới đạt 5.000 USD/ounce cuối năm nay

Deutsche Bank và Goldman Sachs đều dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm. Còn chuyên gia RJO Futures nói kim loại quý có thể vươn tới 10.000 USD/ounce năm 2030.

Giá vàng thế giới đang trên đà tăng, hiện hướng thẳng tới đỉnh 4.000 USD/ounce. Ảnh: Zuma Press.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong tuần này khi chính phủ Mỹ đóng cửa thúc đẩy nhà đầu tư bán USD và tìm đến tài sản an toàn, đẩy giá kim loại quý tiến sát ngưỡng 3.900 USD /ounce.

Giá vàng thế giới tăng 7 tuần liên tiếp

Đầu tuần, giá vàng giao ngay mở cửa ở mức 3.768 USD /ounce và nhanh chóng vượt mốc 3.800 USD . Ngay khi phiên giao dịch tại Bắc Mỹ hoạt động, giá vàng đạt 3.826 USD /ounce, mức được xem là vùng hỗ trợ ngắn hạn vững chắc.

Đà tăng tiếp tục đưa kim loại quý lên 3.870 USD /ounce vào rạng sáng thứ Ba, trước khi chứng kiến nhịp điều chỉnh đầu tiên xuống 3.800 USD /ounce, rồi bật trở lại vùng 3.825 USD khi thị trường Mỹ mở cửa.

Trong các phiên tiếp theo, dòng tiền từ nhà đầu tư Mỹ và châu Á tiếp tục đẩy giá vàng tăng mạnh lên mức 3.894 USD /ounce vào sáng thứ Tư. Sau đó, giá có giai đoạn điều chỉnh và củng cố, dao động quanh vùng 3.856- 3.893 USD /ounce trước khi chịu một đợt bán tháo thứ hai trong phiên thứ Năm, giảm về 3.828 USD /ounce.

Tuy nhiên, lực mua quay lại nhanh chóng giúp giá kim quý phục hồi về 3.857 USD /ounce. Đến cuối tuần, vàng giữ vững đà tăng để chốt tuần quanh vùng 3.885 USD /ounce, gần sát mốc 3.900 USD /ounce.

Theo khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, giới phân tích Phố Wall thể hiện tâm lý lạc quan hơn bao giờ hết, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng gia tăng kỳ vọng giá sẽ tiếp tục đi lên trong tuần tới.

VÀNG THẾ GIỚI SẮP ĐÓN TUẦN TĂNG MẠNH THỨ 8 Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 92 8 0 Nhà đầu tư

74 9 18

Tuần này, 12 nhà phân tích đã tham gia cuộc khảo sát về triển vọng của giá vàng. Có tới 11 chuyên gia Phố Wall (chiếm 92%) dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, trong khi không ai dự đoán giá giảm. Các nhà phân tích còn lại, chiếm 8%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 253 phiếu bầu đã được thu thập trong cuộc thăm dò trực tuyến. 186 nhà giao dịch (chiếm 74%), dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 45 nhà đầu tư khác, tương đương 18%, dự đoán kim loại quý sẽ giảm giá. 22 nhà đầu tư còn lại, chiếm 9% tổng số, dự đoán giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Vàng hướng tới mốc 10.000 USD /ounce vào năm 2030

Tuần tới, thị trường sẽ ít dữ liệu kinh tế Mỹ hơn do chính phủ đóng cửa, ngoại trừ biên bản họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Fed (công bố ngày 9/10) và khảo sát Tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan vào cuối tuần. Một loạt quan chức Fed như Bostic, Bowman, Miran, Kashkari, Barr và Musalem cũng sẽ có bài phát biểu.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng đã tăng 7 tuần liên tiếp và chỉ giảm một lần kể từ cuối tháng 7. Vùng 3.800 USD /ounce đã trở thành hỗ trợ mạnh, trong khi mốc 4.000 USD "không còn xa". Đồng tình, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO Asset Strategies International, cho rằng triển vọng vàng vẫn "rực sáng".

"Việc chính phủ Mỹ đóng cửa, khủng hoảng địa chính trị, bất ổn xã hội, đồng USD suy yếu và tâm lý nhà đầu tư không mấy tích cực đều đang ủng hộ vàng. Tôi không thấy dấu hiệu thoái lui rõ rệt nào vào lúc này", ông nói.

Darin Newsom, nhà phân tích cấp cao tại Barchart.com, cũng khẳng định xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế. Ông cho rằng các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục mua vào vàng do tình hình kinh tế Mỹ xấu đi.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng ngay cả khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại hay có hòa bình ở Gaza, đà tăng của vàng chỉ có thể chững lại tạm thời, bởi dòng tiền trú ẩn vẫn đang chảy mạnh.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management nhận định thị trường kim loại quý đang mở rộng quy mô và có động lực rõ rệt. Đây vẫn là đợt tăng giá lan tỏa, mạnh mẽ và bền vững hơn. Ông dự báo biên bản họp FOMC sắp tới khó tác động lớn, trong khi sự chú ý sẽ dần chuyển sang mùa công bố lợi nhuận doanh nghiệp để tìm tín hiệu về sức khỏe kinh tế Mỹ.

Cùng quan điểm, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, dự đoán vàng sẽ có tuần tăng thứ 8 liên tiếp. Kuptsikevich cho biết các quỹ ETF vàng đã ghi nhận dòng vốn mạnh nhất trong 3 năm qua, trong khi Deutsche Bank và Goldman Sachs đều nâng dự báo giá vàng lên 4.000- 5.000 USD /ounce vào cuối năm nay.

Thậm chí, Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, đánh giá tác động của việc chính phủ đóng cửa lên chính sách Fed là không đáng kể, song ông lưu ý dòng tiền FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) đang quay lại thị trường vàng và bạc. Pavilonis dự báo nếu đà tăng duy trì, vàng có thể đạt 8.000- 10.000 USD /ounce vào năm 2030.