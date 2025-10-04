Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng miếng lên gần 139 triệu đồng, vàng nhẫn sắp chạm 137 triệu

  • Thứ bảy, 4/10/2025 09:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mức tăng mạnh vào phiên giao dịch sáng 4/10 đã giúp giá vàng miếng sở hữu mức giá lịch sử mới ở 138,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước lại có đỉnh lịch sử mới. Ảnh: Y Kiện.

Sáng 4/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng tăng 800.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng lần lượt tăng mạnh giá vàng miếng lên mức ngang bằng SJC.

Đáng chú ý, đây tiếp tục là mức giá lịch sử mới của sản phẩm này. Trước đó, giá vàng miếng từng thiết lập mức kỷ lục ở 138,4 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày 1/10.

Tính trong vòng 1 tháng qua, giá vàng miếng trong nước đã ghi nhận mức tăng hơn 7 triệu đồng mỗi lượng.

Tính chung tổng mức tăng từ đầu năm đến nay của vàng miếng lên tới 54 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng ròng 64%. Và người mua vàng miếng đầu năm hiện đã lãi hơn 52 triệu đồng (+62%).

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẬP KỶ LỤC MỚI
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8 136.6
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8 138.6

Trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng nhẫn cũng chứng kiến mức tăng mạnh mẽ. Sản phẩm vàng 99,99 loại 1-5 chỉ được Công ty SJC tăng giá lên 132,3 - 135 triệu đồng/lượng, cao hơn 800.000 đồng so với giá kết phiên liền trước.

Tập đoàn DOJI giữ giá vàng nhẫn đi ngang ở 132 - 135 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý lại tăng giá nửa triệu đồng lên vùng 132,5 - 135,5 triệu/lượng. Mi Hồng cũng tăng giá vàng nhẫn 999 khoảng 300.000 đồng, hiện giao dịch ở mức 133,5 - 135 triệu/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện vẫn là 2 thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường. Với mức tăng 800.000 đồng vào sáng nay, hai doanh nghiệp này đã nâng giá giao dịch mặt hàng này lên vùng 133,6 - 136,6 triệu/lượng, cũng là mức giá cao nhất thị trường hiện nay.

Trong một tháng qua, giá vàng nhẫn đã ghi nhận mức tăng tới hơn 8 triệu đồng. Còn nếu tính từ đầu năm, giá vàng nhẫn của thương hiệu này đã tăng tới 51 triệu đồng, giúp người mua lãi 49 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng vọt thêm 30 USD, hiện dao động quanh mức 3.885 USD/ounce, cũng là vùng giá đỉnh lịch sử của kim quý thế giới. Quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 124 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng thế giới vẫn thấp hơn vàng miếng SJC gần 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn gần 13 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

