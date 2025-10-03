Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Giá vàng miếng giảm sâu từ đỉnh lịch sử

  • Thứ sáu, 3/10/2025 11:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

So với mức đỉnh lịch sử 138,4 triệu đồng/lượng, chỉ trong một phiên giao dịch, giá bán vàng miếng hiện đã giảm gần 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng hạ nhiệt sau khi lập đỉnh lịch sử mới ở 138,4 triệu đồng/lượng. Ảnh: Chí Hùng.

Sáng 3/10, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm 200.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (2/10). Chênh lệch giữa hai chiều vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp “buôn vàng” lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng lần lượt giảm giá vàng miếng so với giá kết phiên ngày 2/10, về mức ngang bằng SJC.

Đáng chú ý, thời điểm mở cửa giao dịch của phiên liền trước, vàng miếng từng có thời điểm chạm vào mức kỷ lục 138,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với mức giá đỉnh này, hiện vàng miếng đã giảm 600.000 đồng/lượng.

Trước đó, vàng miếng duy trì mức tăng từ vùng đáy của tháng ở 131 triệu đồng/lượng trong các phiên 13-15/9, rồi liên tục tăng bền bỉ tới nay. Tính trong vòng 1 tháng qua, vàng miếng ghi nhận mức tăng hơn 7 triệu đồng mỗi lượng.

Đà tăng này củng cố thêm vào bức tranh chung, giúp tổng mức tăng từ đầu năm đến nay của vàng miếng đạt tới gần 54 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng ròng 64%. Và người mua vàng miếng đầu năm hiện đã lãi 52 triệu đồng (+62%).

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RỚT MẠNH
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 134.8 136 136.4 136 135.8
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 136.8 138 138.4 138 137.8

Diễn biến giảm nhẹ hiện chỉ xảy ra với mặt hàng vàng miếng. Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp lớn chủ yếu giữ xu hướng đi ngang.

Theo đó, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 131,5 - 134,2 triệu đồng/lượng. DOJI và Phú Quý giao dịch ở 132 - 135 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng có giảm nhẹ giá vàng nhẫn 999 khoảng 200.000 đồng, hiện chấp nhận giao dịch ở mức 132,8 - 134,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, dù giữ giá vàng nhẫn đi ngang, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn là 2 thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường. Hai doanh nghiệp này hiện neo giá quanh vùng 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng, cũng là mức giá cao nhất vàng nhẫn trong nước từng ghi nhận.

Trong một tháng qua, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất thị trường, khi mỗi lượng đã tăng tới hơn 8 triệu đồng. Còn nếu tính từ đầu năm, giá vàng nhẫn của thương hiệu này đã tăng tới hơn 50 triệu đồng, giúp người mua lãi trên 48 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay cũng đang ghi nhận xu hướng hạ nhiệt sau khi đạt đỉnh gần 3.900 USD/ounce. Hiện giá vàng thế giới giao ngay phổ biến dao động quanh mức 3.840 USD/ounce.

Quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 122,3 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng thế giới vẫn thấp hơn vàng miếng SJC gần 16 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn gần 14 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

