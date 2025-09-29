Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng đạt mức cao mới

  • Thứ hai, 29/9/2025 16:01 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Lần đầu tiên trong lịch sử, giá vàng miếng SJC áp sát mốc 137 triệu đồng/lượng (bán). Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã tăng tới 52 triệu mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC chạm mức cao kỷ lục mới ở 136,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: Chí Hùng.

Chiều 29/9, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, cộng dồn với mức tăng nửa triệu vào phiên giao dịch sáng, giá mặt hàng này đã tăng lên vùng 134,5 - 136,5 triệu đồng/lượng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tương tự SJC, hàng loạt doanh nghiệp vàng lớn trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cùng nâng giá vàng miếng lên mức cao mới, ở 136,5 triệu đồng cho mỗi lượng.

So với vùng đỉnh mà mặt hàng này từng thiết lập được trong hai phiên giao dịch ngày 9-10/9 ở mức 135,8 triệu đồng/lượng, mức đỉnh mới đã cao hơn gần 1 triệu đồng mỗi lượng. Tuần trước (20-27/9), giá vàng miếng cũng ghi nhận tổng mức tăng gần 3 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng đã tăng tới 52 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng ròng 62%. Đà tăng này giúp người mua vàng miếng từ đầu năm hiện đã lãi 50 triệu đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5

Đà tăng không chỉ diễn ra với mặt hàng vàng miếng, mà còn xuất hiện ở cả mặt hàng vàng nhẫn.

Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ hiện giao dịch quanh mức 129,7 - 132,4 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng 900.000 đồng so với cuối tuần trước.

Các doanh nghiệp khác thậm chí tăng giá vàng nhẫn thêm 1,1-1,5 triệu đồng để giao dịch quanh vùng 129,9-130,6 triệu đồng/lượng (mua) và 132,5-133,6 triệu đồng/lượng (bán).

Đà tăng nhanh và mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu được củng cố bởi biến động tăng vọt của giá vàng quốc tế. Giá kim quý giao dịch trên thị trường thế giới vừa phá mốc 3.800 USD/ounce, lên mức 3.811 USD/ounce, tương ứng tăng 53 USD (+1,5%) so với lúc mở cửa.

Hiện hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn COMEX của Mỹ cũng ghi nhận mức tăng gần 1% lên 3.830 USD/ounce. Đây đều là các mức giá lịch sử mà vàng thế giới có được.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng quốc tế cũng đã tăng 45%. Đà tăng được thúc đẩy nhờ lực mua của các ngân hàng trung ương lớn, kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất trong năm nay, cùng với sự suy yếu của đồng USD.

Dự kiến giá vàng thế giới sẽ khép lại quý thứ 3 tăng liên tiếp vào tuần tới, trong khi lượng nắm giữ tại các quỹ ETF vàng đã lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

Với đà tăng mạnh này, giá vàng thế giới giao ngay hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng gần 122 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn giá vàng miếng SJC gần 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn gần 12 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Hồng Nhung

