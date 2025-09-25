Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

  • Thứ năm, 25/9/2025 09:48 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh đã kéo giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước giảm sâu trong phiên giao dịch sáng 25/9.

Giá vàng trong nước bất ngờ sụt giảm mạnh sau 2 phiên đi ngang liên tiếp. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng trong nước ghi nhận biến động sụt giảm mạnh. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 600.000 đồng mỗi lượng so với giá chốt phiên trước. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất trong vòng một tuần qua đối với vàng miếng.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng xuống tương đương SJC.

Dù giảm mạnh trong phiên 25/9, giá vàng miếng hiện vẫn cao hơn đáy trong tháng (được ghi nhận vào ngày 13-15/9 với mức giá bán ở 131,1 triệu/lượng) tới hơn 3 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng ròng 3%.

Tương tự, giá vàng nhẫn - mặt hàng thường có xu hướng biến động gần với vàng thế giới - cũng không nằm ngoài xu hướng giảm sâu trong phiên giao dịch sáng nay.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ đã giảm nửa triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, đưa mức niêm yết chính thức xuống còn 128,3 - 131 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp lớn như PNJ, DOJI, Phú Quý... cũng điều chỉnh giá bán vàng nhẫn quanh vùng trên 131,5-131,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp giữ giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường, niêm yết ở mức 132,3 triệu đồng/lượng.

Dù ghi nhận mức giảm sâu trong ngắn hạn, tính trong 1 tháng gần nhất, giá vàng nhẫn vẫn tăng mạnh hơn cả vàng miếng, lên hơn 6 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng ròng 5%.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng đang trên đà biến động giảm. Rạng sáng nay, có thời điểm giá kim quý rớt thẳng xuống vùng 3.717 USD/ounce, trước khi hồi phục về mốc 3.730 USD/ounce ở thời điểm hiện tại.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 119 triệu đồng/lượng. Mức giá này đang thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 13 triệu đồng/lượng.

