Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chạm 135 triệu/lượng vàng miếng, vàng nhẫn vượt 132 triệu đồng

  • Thứ bảy, 27/9/2025 09:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong phiên giao dịch cuối tuần (27/9), giá bán vàng miếng tăng lên 135 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn chạy quanh vùng 131-132 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, hồi phục về mốc 135 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch sáng 27/9, giá vàng miếng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) bất ngờ tăng thêm 500.000 đồng, hiện được mua vào ở mức 133 triệu đồng/lượng và bán ra ở 135 triệu đồng/lượng.

Dù bật tăng mạnh, đây vẫn chưa phải là vùng giá cao nhất của vàng miếng ghi nhận được trong tuần qua. Trong phiên 24-25/9, vàng miếng SJC từng giao dịch ở vùng 135,1 triệu đồng/lượng. Thậm chí trong tháng 9, giá vàng miếng từng lập đỉnh lịch sử ở vùng giá 135,8 triệu đồng/lượng.

So với đỉnh lịch sử, hiện giá vàng miếng vẫn đang thấp hơn gần 1 triệu đồng mỗi lượng, và người mua vàng ở vùng đỉnh hiện vẫn đang ôm khoản lỗ ròng gần 3 triệu đồng/lượng do chênh lệch giá mua - bán ở mức cao.

Không chỉ SJC, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt nâng giá bán vàng miếng lên mốc 135 triệu đồng/lượng sáng nay, tương ứng tăng 500.000 đồng so với giá chốt phiên ngày 26/9. Ở chiều mua vào, các doanh nghiệp này hiện neo giá quanh vùng 132,5-134 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135

Thị trường cũng chứng kiến giá vàng nhẫn tăng mạnh sáng nay. Trong đó, thương hiệu vàng quốc gia SJC tăng nửa triệu đồng mỗi lượng vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ, lên 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý sáng nay tăng 300.000 đồng giá giao dịch vàng nhẫn, nâng mức giá mua - bán lên 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải tăng nhẹ giá vàng nhẫn thêm 100.000 đồng, nhưng vẫn giao dịch ở mức cao nhất thị trường tại 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI lại giữ giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng đi ngang vùng 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng. Trong khi Công ty Mi Hồng tăng giá vàng nhẫn 999 thêm 200.000 đồng, lên 130 - 131,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đã đóng cửa giao dịch tuần này ở vùng 3.759 USD/ounce, tương ứng tăng hơn 10 USD (+0,28%) so với giá chốt phiên liền trước. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 120 triệu đồng/lượng.

Với mức giá này, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 11-12 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong khi giới đầu tư chờ dữ liệu lạm phát quan trọng có thể định hình bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

25:1525 hôm qua

Giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh đã kéo giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước giảm sâu trong phiên giao dịch sáng 25/9.

09:48 25/9/2025

Giá vàng thế giới tụt dốc

Giá vàng thế giới bất ngờ quay đầu giảm, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi số liệu kinh tế công bố cuối tuần này để tìm thêm manh mối về lộ trình chính sách của Fed.

08:47 25/9/2025

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia bac am tham tang, du bao manh gap 4 lan vang hinh anh

Giá bạc âm thầm tăng, dự báo mạnh gấp 4 lần vàng

09:35 24/9/2025 09:35 24/9/2025

0

Giá bạc thế giới lập đỉnh 14 năm khi giới đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn thay thế vàng. Trong nước, giá bạc miếng cũng tăng trưởng ấn tượng, hiện bán ra ở mức 1,75 triệu đồng/lượng.

Gia vang the gioi khong ngung tang hinh anh

Giá vàng thế giới không ngừng tăng

08:35 24/9/2025 08:35 24/9/2025

0

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng khi nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn lên cao và khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Gia vang the gioi vuot dinh moi thoi dai hinh anh

Giá vàng thế giới vượt đỉnh mọi thời đại

17:47 23/9/2025 17:47 23/9/2025

0

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới trên 3.785 USD/ounce khi kỳ vọng Fed tiếp tục giảm lãi suất. Cùng nhịp tăng quốc tế, giá vàng trong nước cũng trở lại vùng 135 triệu đồng/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý