Chạm 135 triệu/lượng vàng miếng, vàng nhẫn vượt 132 triệu đồng

Trong phiên giao dịch cuối tuần (27/9), giá bán vàng miếng tăng lên 135 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn chạy quanh vùng 131-132 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, hồi phục về mốc 135 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch sáng 27/9, giá vàng miếng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) bất ngờ tăng thêm 500.000 đồng, hiện được mua vào ở mức 133 triệu đồng/lượng và bán ra ở 135 triệu đồng/lượng.

Dù bật tăng mạnh, đây vẫn chưa phải là vùng giá cao nhất của vàng miếng ghi nhận được trong tuần qua. Trong phiên 24-25/9, vàng miếng SJC từng giao dịch ở vùng 135,1 triệu đồng/lượng. Thậm chí trong tháng 9, giá vàng miếng từng lập đỉnh lịch sử ở vùng giá 135,8 triệu đồng/lượng.

So với đỉnh lịch sử, hiện giá vàng miếng vẫn đang thấp hơn gần 1 triệu đồng mỗi lượng, và người mua vàng ở vùng đỉnh hiện vẫn đang ôm khoản lỗ ròng gần 3 triệu đồng/lượng do chênh lệch giá mua - bán ở mức cao.

Không chỉ SJC, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt nâng giá bán vàng miếng lên mốc 135 triệu đồng/lượng sáng nay, tương ứng tăng 500.000 đồng so với giá chốt phiên ngày 26/9. Ở chiều mua vào, các doanh nghiệp này hiện neo giá quanh vùng 132,5-134 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135

Thị trường cũng chứng kiến giá vàng nhẫn tăng mạnh sáng nay. Trong đó, thương hiệu vàng quốc gia SJC tăng nửa triệu đồng mỗi lượng vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ, lên 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý sáng nay tăng 300.000 đồng giá giao dịch vàng nhẫn, nâng mức giá mua - bán lên 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải tăng nhẹ giá vàng nhẫn thêm 100.000 đồng, nhưng vẫn giao dịch ở mức cao nhất thị trường tại 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI lại giữ giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng đi ngang vùng 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng. Trong khi Công ty Mi Hồng tăng giá vàng nhẫn 999 thêm 200.000 đồng, lên 130 - 131,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đã đóng cửa giao dịch tuần này ở vùng 3.759 USD /ounce, tương ứng tăng hơn 10 USD (+0,28%) so với giá chốt phiên liền trước. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 120 triệu đồng/lượng.

Với mức giá này, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 11-12 triệu đồng/lượng.