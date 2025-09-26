Giá vàng thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong khi giới đầu tư chờ dữ liệu lạm phát quan trọng có thể định hình bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Chốt phiên giao dịch 25/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 3.748,2 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Chốt phiên giao dịch 25/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 13,1 USD lên 3.748,2 USD /ounce. Trong phiên, kim loại quý có thời điểm leo lên mốc 3757 USD /ounce, nhưng vẫn cách khá xa so với đỉnh lịch sử 3.790,82 USD /ounce ghi nhận ngày 23/9.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay phổ biến dao động quanh vùng 3.746 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng nhích nhẹ 0,1% lên 3.771,1 USD /ounce.

Tính trong 1 tháng gần nhất, giá vàng đã tăng hơn 10%, nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của kim loại quý cũng vượt 41%. Trong môi trường lãi suất thấp, vàng - tài sản trú ẩn an toàn - thường có lợi thế.

Tuần trước, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ đã giảm so với tuần liền trước, dù thị trường lao động đã mất đi sức hấp dẫn do tốc độ tuyển dụng không khả quan.

"Đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt 218.000 lượt, thấp hơn mức kỳ vọng 235.000 lượt. Đây là số liệu có thể làm giảm phần nào kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng vẫn chưa đủ để thay đổi xu hướng chung", ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định.

Trong khi đó, kinh tế Mỹ có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với ước tính trước đó trong quý II, theo Reuters.

Theo dữ liệu của Cục Phân tích Kinh tế (BEA) công bố ngày 25/9, tốc độ tăng trưởng 3,8% của GDP Mỹ quý II cao hơn ước tính gần nhất và dự báo của các nhà kinh tế.

Động lực tăng trưởng đến từ nhập khẩu giảm 29,3%. Đồng thời, chi tiêu tiêu dùng tăng với tốc độ 2,5%, cao hơn mức 0,6% hồi quý I và cao hơn đáng kể so với con số 1,6% được công bố trước đó.

Tuy nhiên, đầu tư tư nhân giảm, với đầu tư nhà ở sụt 5,1%. Chi tiêu và đầu tư của Chính phủ Liên bang quý II cũng thu hẹp 5,3%, đồng thời BEA đã điều chỉnh tăng trưởng GDP quý I từ mức giảm 0,5% lên 0,6%.

Ông Peter Grant cho rằng rủi ro lớn nhất trong ngắn hạn đối với vàng là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cao hơn dự báo.

Nếu lạm phát bất ngờ tăng mạnh, điều đó có thể thúc đẩy đồng USD và tạm thời gây áp lực lên vàng.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - dự kiến tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá 85% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 10, giảm so với mức 90% trước khi dữ liệu việc làm được công bố.

Bà Mary Daly, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, cho biết bà hoàn toàn ủng hộ quyết định hạ lãi suất 0,25% và bày tỏ sự sẵn sàng với các đợt giảm thêm. Ngược lại, Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn giữ thái độ thận trọng hơn.

Ở các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 2,2% lên 44,87 USD /ounce, mức cao nhất trong hơn 14 năm. Bạch kim tăng 3,5% lên 1.524,15 USD , cao nhất kể từ tháng 9/2013, trong khi paladium tăng 3,6% lên 1.254,04 USD .