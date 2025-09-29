Giá vàng miếng SJC tăng nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng miếng tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, tiến sát mức đỉnh lịch sử nhờ bối cảnh trong nước và đà tăng mạnh của thị trường quốc tế.

Giá vàng miếng tiếp đà tăng, hiện chỉ cách đỉnh lịch sử 300.000 đồng. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch đầu tuần (ngày 29/9), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá mua - bán vàng miếng tăng 500.000 đồng so với cuối tuần trước, hiện dao động quanh 133,5 - 135,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều tiếp tục duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Đà tăng liên tục những ngày gần đây đã đưa giá vàng miếng trở lại vùng sát đỉnh lịch sử 135,8 triệu đồng/lượng được ghi nhận trong các phiên 9-10/9. Như vậy, vàng miếng chỉ còn cách kỷ lục này khoảng 300.000 đồng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh trong ngày 29/9. Vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ do SJC niêm yết tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng, lên mức 129,1 - 131,8 triệu đồng/lượng. Các doanh nghiệp khác giữ mức tăng 200.000-500.000 đồng, đưa giá mua vào lên quanh 129-130,3 triệu đồng/lượng và bán ra quanh vùng 131,8-132,6 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 133.5 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 135.5

Đà tăng mạnh của vàng trong nước xuất hiện ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025, liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng.

Dự thảo quy định cụ thể về hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; sản xuất; kinh doanh mua bán vàng miếng cũng như hoạt động xuất nhập khẩu vàng. Điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên NHNN bổ sung thủ tục cấp giấy phép sản xuất vàng miếng.

Riêng hoạt động xuất nhập khẩu vàng sẽ được NHNN quản lý theo cơ chế hạn mức hàng năm. Doanh nghiệp và ngân hàng thương mại muốn xin hạn mức phải gửi hồ sơ đến Cục Quản lý ngoại hối (thuộc NHNN) trước ngày 15/11 hàng năm. NHNN sẽ xét duyệt và trả lời trước ngày 15/12 bằng văn bản, kèm lý do nếu từ chối.

Nghị định 232/2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 10/10. Tuy nhiên, kể cả khi Thông tư hướng dẫn được ban hành trong tháng 10, thì sớm nhất cũng phải đến đầu năm 2026, hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng mới có thể triển khai.

Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng việc Nhà nước độc quyền vàng miếng cùng tình trạng cầu vượt cung khiến thị trường khan hiếm vàng là nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước tăng nóng, có thời điểm chênh lệch tới hơn 20 triệu đồng/lượng so với giá thế giới.

Ngoài yếu tố nội tại, giá vàng trong nước sáng nay còn chịu tác động trực tiếp từ diễn biến quốc tế. Giá vàng thế giới vừa tăng vọt thêm hơn 30 USD /ounce (+1%), lên mức 3.794 USD /ounce, mức cao nhất lịch sử. Quy đổi sang tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng quốc tế đạt khoảng 121 triệu đồng/lượng. Mức giá này hiện thấp hơn vàng miếng SJC gần 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 11-12 triệu đồng/lượng.