Giá vàng thế giới chưa ngừng tăng

  • Thứ bảy, 27/9/2025 09:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố như kỳ vọng. Yếu tố này càng củng cố dự đoán Fed có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Chốt phiên giao dịch 26/9, giá vàng thế giới tiếp đà tăng lên mốc 3758,7 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 26/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 10,5 USD lên 3758,7 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý có thời điểm tăng mạnh lên vùng giá 3.781 USD/ounce trước khi chịu áp lực chốt lời giảm về vùng giá hiện tại. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 1% lên 3.809 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 2,5%, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của kim loại quý đã vượt 42%. Vàng thường được xem là kênh trú ẩn truyền thống và có xu hướng hưởng lợi khi lãi suất giảm.

Ngày 26/9 (giờ Mỹ), theo công cụ dự báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lạm phát lõi hầu như không thay đổi trong tháng 8.

Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,3% so với tháng trước, đưa lạm phát toàn phần hàng năm lên 2,7%, theo CNBC.

Loại trừ thực phẩm và năng lượng, mức PCE lõi - chỉ số được theo dõi sát sao hơn - tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 0,2% trong tháng. Lạm phát toàn phần hàng năm tăng nhẹ từ 2,6% trong tháng 7, trong khi lạm phát lõi giữ nguyên.

Trong khi đó, chi tiêu và thu nhập cá nhân đều cao hơn so với các dự báo trước.

Cụ thể, thu nhập cá nhân tăng 0,4% trong tháng, còn chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 0,6%. Cả hai chỉ số đều cao hơn 0,1% so với ước tính trước đó.

"Chỉ số PCE hàng tháng phù hợp với dự báo, nhưng thu nhập và chi tiêu cá nhân cao hơn dự kiến một chút. Dữ liệu này có thể thúc đẩy Fed tiếp tục thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất thận trọng tại cuộc họp tháng 10", nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá 88% Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 10 và khả năng tiếp tục giảm thêm trong tháng 12 là 65%.

Thị trường cũng sẽ dõi theo phát biểu của thành viên Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin và Phó chủ tịch Fed Michelle Bowman trong ngày để tìm thêm tín hiệu về lập trường chính sách, theo Reuters.

Về thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã công bố mức thuế quan mới đối với thuốc, xe tải và đồ nội thất nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 1/10.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 2,6% lên 46,41 USD/ounce, chạm mức cao nhất trong hơn 14 năm, bạch kim tăng 2,5% lên 1.568,21 USD/ounce và cũng là mốc cao nhất trong hơn 12 năm. Trong khi đó, palladium tăng 2,8% lên 1.284,77 USD/ounce.

Các nhà phân tích và giới giao dịch lưu ý bạc và bạch kim đang thu hút thêm động lực khi giá vàng neo cao, khiến nhà đầu tư tìm đến những lựa chọn thay thế có chi phí thấp hơn.

Không phải ai cũng có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với những doanh nhân, tỷ phú, những nhà quản lý doanh nghiệp nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, vẫn có cách để chúng ta tiếp cận, tìm hiểu về câu chuyện kinh doanh, cuộc đời, kinh nghiệm của các doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng thông qua sách.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách doanh nhân - nơi chia sẻ những cuốn sách, câu chuyện về cuộc đời và kinh nghiệm của các tỷ phú, nhà quản lý nổi tiếng thế giới. Tủ sách không chỉ bao gồm các cuốn sách, câu chuyện từ tác giả độc lập mà còn bao gồm những cuốn sách do chính các tỷ phú viết về cuộc đời mình. Tủ sách doanh nhân mong muốn gửi tới độc giả các câu chuyện, góc nhìn về những cá nhân thành công nhất trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời mong muốn lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

giá vàng thế giới giá vàng 26/9 Donald Trump kim loại quý chỉ số PCE Fed tiêu dùng Mỹ giá vàng

