Giá vàng miếng vượt 137 triệu đồng/lượng

  • Thứ ba, 30/9/2025 09:38 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Sau khi chạm đỉnh lịch sử trong phiên 29/9, giá vàng miếng và vàng nhẫn sáng nay (30/9) tiếp tục bứt phá, xác lập kỷ lục mới ở 137,3 triệu đồng/lượng và 133,8 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục leo thang. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng nay, giá vàng miếng được CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 135,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Đáng chú ý, đây là phiên thứ 2 liên tiếp giá vàng miếng phá đỉnh lịch sử, mốc trên 137 triệu/lượng hiện cũng là giá giao dịch cao nhất trong lịch sử của vàng miếng.

Không riêng SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt nâng giá bán vàng miếng ngang bằng với mức niêm yết kỷ lục này.

Tính riêng tháng 9, giá vàng miếng đã tăng tới 7 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng hơn 5%. So với đầu năm, mức tăng đã lên tới gần 53 triệu đồng/lượng, tức tăng ròng hơn 60% chỉ trong vòng 9 tháng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CÓ ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 130.3 128.4 128.1 128.1 128.6 130 130.3 130 130 131 131 131.6 133 133.1 132.5 132.5 133 133 134.5 135.3
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 133.3 131.4 131.1 131.1 131.1 132 132.3 132 132 133 133 133.6 135 135.1 134.5 134.5 135 135 136.5 137.3

Đáng chú ý, vàng nhẫn trong phiên sáng nay thậm chí còn có bước nhảy mạnh mẽ hơn vàng miếng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC hiện tăng tới 1 triệu đồng mỗi lượng ở, neo tại 130,7 - 133,4 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt nâng giá vàng nhẫn thêm 600.000-900.000 đồng, đưa giá mua lên vùng 130,8-132 triệu đồng/lượng và giá bán lên 133,5-133,8 triệu/lượng. Đây cũng là mức giá cao kỷ lục trong lịch sử của vàng nhẫn. Tính riêng tháng 9, giá vàng nhẫn đã tăng gần 9 triệu đồng/lượng, còn so với đầu năm, mức tăng đã chạm mốc 50 triệu đồng/lượng (+60%).

Đà tăng vọt của giá vàng trong nước hôm nay hưởng lợi từ đà tăng của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, sau khi vượt đỉnh mọi thời đại trong phiên giao dịch 29/9 (giờ Mỹ), giá kim quý giao ngay vẫn đang trong xu hướng tăng thêm 14 USD (+0,4%), hiện phổ biến ở mức 3.847 USD/ounce, cũng là đỉnh lịch sử mới

Theo giới phân tích, đà tăng này phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước những biến động chính trị - kinh tế tại Mỹ. Đồng thời, đồng USD suy yếu khi nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa gia tăng, trong khi niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay càng tiếp sức cho giá vàng leo thang.

Ở các thị trường quan trọng khác, giá dầu thô giảm mạnh xuống 63,5 USD/thùng; lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,1%. Trong bối cảnh đó, vàng một lần nữa trở thành “hầm trú ẩn an toàn” số một, kéo giá liên tục lập kỷ lục mới.

Hồng Nhung

giá vàng vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

Đọc tiếp

