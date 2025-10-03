Giá vàng thế giới rơi tự do

Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh sau khi bà Lorie Logan, Chủ tịch Fed Dallas, kêu gọi thận trọng trong việc tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Chốt phiên giao dịch 2/10, giá vàng thế giới giảm còn 3.855,5 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Chốt phiên giao dịch 2/10, giá vàng thế giới giao ngay giảm thêm 9,3 USD xuống 3.855,5 USD /ounce, rời xa mức kỷ lục 3.890 USD /ounce được thiết lập trước đó trong phiên.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, kim loại quý bật tăng trở lại và giao dịch quanh ngưỡng 3.857 USD /ounce, nhưng vẫn cách khá xa so với đỉnh lịch sử.

Vàng vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong giai đoạn bất ổn và thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp. Tính từ đầu năm, kim loại quý này đã tăng 47%.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 0,8% xuống 3.868,1 USD /ounce.

Bà Lorie Logan, Chủ tịch Fed Dallas cho rằng Fed đã có những bước đi phù hợp khi cắt giảm lãi suất vào tháng trước. Đây là một biện pháp nhằm đối phó với nguy cơ thị trường lao động xấu đi đột ngột, đồng thời bà lưu ý Fed cũng cần phải "thận trọng" với các đợt cắt giảm tiếp theo, theo Reuters.

"Giá vàng đã giảm sau bài phát biểu trên. Những phát biểu này khiến thị trường dè chừng hơn về 'mức độ mạnh tay' mà Fed sẽ thể hiện trong cuộc họp tới", Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại RJO Futures, nhận định.

Giới đầu tư hiện định giá 99% khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng này.

Mặt khác, việc chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ làm trì hoãn việc công bố một số dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) vốn được giới đầu tư đặc biệt theo dõi (dự kiến công bố ngày 3/10).

Báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, dự kiến ra mắt ngày 2/10, cũng bị hoãn lại.

Goldman Sachs tiếp tục coi vàng là kênh đầu tư có độ tin cậy cao nhất. Ngân hàng này nhấn mạnh giá vàng có khả năng tiếp tục tăng cao so với dự báo trước đó. Hiện, Goldman Sachs đặt mục tiêu giá vàng ở mức 4.000 USD /ounce vào giữa năm 2026 và 4.300 USD /ounce vào tháng 12/2026.

Trong khi đó, ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,4% xuống 46,67 USD /ounce, bạch kim đi ngang ở 1.558,55 USD /ounce, còn palladium mất 1% xuống 1.231,94 USD /ounce.