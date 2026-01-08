Thủ tướng yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm nay, Thủ tướng chỉ đạo tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa vào KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận tại hội nghị Chính phủ và các địa phương ngày 8/1. Ảnh: VGP.

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra ngày 8/1 cho biết dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, năm 2025 và tính chung giai đoạn 2021-2025, nước ta vẫn đạt được kết quả ấn tượng.

Tính chung cả nhiệm kỳ, nước ta đã đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Các năm 2024, 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới.

Các động lực tăng trưởng truyền thống đều phát huy hiệu quả, với tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 ước đạt trên 4,15 triệu tỷ đồng , chiếm 32% so với GDP; trong 5 năm ước đạt trên 17,3 triệu tỷ đồng , tăng 44% so với giai đoạn trước.

Tổng vốn FDI đăng ký giai đoạn 2021-2025 đạt 184,2 tỷ USD , tăng gần 8% so với giai đoạn trước. Quy mô thương mại tăng từ 545 tỷ USD năm 2020 lên kỷ lục trên 930 tỷ USD năm 2025, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới.

Thông qua 3 lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên toàn quốc, nước ta đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng .

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã động viên, đánh giá, nhấn mạnh 8 điểm sáng cần tiếp tục phát huy, là những điểm tựa rất quan trọng, góp phần tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo nền tảng, tạo niềm tin để chúng ta phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới đây.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng chỉ ra 8 điểm mờ cần làm sáng lên, trong đó nội dung liên quan cách thức huy động vốn trong xã hội và người dân thông qua việc phát triển tốt hơn các thị trường (như trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tài sản mã hóa, thị trường tín chỉ carbon, thị trường bất động sản, thị trường vàng); chống lãng phí, tiêu cực trong đầu tư, nhất là đầu tư công, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Phát biểu tiếp thu và kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư với tinh thần "đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa; đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa".

"Dù khó khăn đến mấy, Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi. Tư tưởng phải thông, tư duy phải thay đổi, công việc phải đổi mới. Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sáng tạo và đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp; coi trọng thời gian, đề cao trí tuệ và quyết đoán đúng lúc là những bài học kinh nghiệm rất quan trọng", Thủ tướng phát biểu.

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời nhận thức đầy đủ quan điểm tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát được bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài.