Yêu cầu sớm đàm phán với Nga làm nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thành đàm phán với phía Nga về hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tối 7/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã kiểm điểm, rà soát tình hình thực hiện công tác chuẩn bị để đầu tư xây dựng các dự án nhà máy điện hạt nhân, đề xuất các giải pháp cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, cơ quan, nhất là Bộ Công Thương, trong việc chủ động phối hợp, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy tiến độ công việc.

Sau phiên họp thứ 3, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành 12 trong tổng số 15 nhiệm vụ được giao; cơ bản hoàn thành công tác xây dựng thể chế; thúc đẩy đàm phán hiệp định hợp tác với phía Nga; đàm phán vay vốn; triển khai một số hạng mục giải phóng mặt bằng...

Tuy vậy, Thủ tướng cũng đánh giá tiến độ công việc chưa được như mong muốn, có nhiều vướng mắc phải tháo gỡ ngay như công tác đàm phán hiệp định hợp tác còn chậm, phụ thuộc nhiều vào các đối tác nước ngoài; bố trí vốn cho giải phóng mặt bằng…

Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động xử lý công việc theo đúng chức năng, thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc phát sinh vướng mắc, cần kịp thời báo cáo Thủ tướng và Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan xây dựng phương án đàm phán đối với các nội dung còn chưa thống nhất với phía Nga về dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, phấn đấu hoàn thành trong tháng 1 này.

Cùng với đó, Bộ Công Thương, Petrovietnam và Bộ Ngoại giao nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn đối tác có công nghệ nguồn tiên tiến, phù hợp với tình hình mới để hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 249/2025 của Chính phủ về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 189/2025 của Quốc hội liên quan đến các cơ chế, chính sách đặc biệt cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù.

Các bộ, ngành khác cũng được giao nhiệm vụ cụ thể.

Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ quá trình trao đổi, đàm phán với các đối tác nước ngoài.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện danh mục bí mật Nhà nước trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn cần thiết trong tháng 1/2026.

Bộ Tài chính chủ trì rà soát, đề xuất bổ sung nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương triển khai di dân, tái định cư và giải phóng mặt bằng, đồng thời tham gia đàm phán các thỏa thuận tín dụng cho hai dự án điện hạt nhân...

Về phía địa phương, UBND tỉnh Khánh Hòa được yêu cầu chủ động hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, tập trung triển khai ngay dự án di dấn, tái định cư, bảo đảm hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư trong quý I này.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; bảo đảm người dân đến nơi ở mới có cuộc sống ổn định, bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

EVN, Petrovietnam cần tiếp tục thúc đẩy các công việc để triển khai các dự án nhà máy điện hạt nhân; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư.