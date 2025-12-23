Dùng 6.700 tỷ di dời, tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định phê duyệt dự án thành phần 1 về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, với vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng.

Vùng lõi khu vực dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: Công Thử/TTXVN.

Chiều 23/12, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đã quyết định phê duyệt dự án thành phần 1 về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, với vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng .

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được triển khai tại xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa). Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện dự kiến năm 2025-2030; trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 5.280 tỷ đồng ; chi phí xây dựng hơn 1.082 tỷ đồng và các chi phí khác có liên quan.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, nguồn vốn đầu tư được huy động từ ngân sách trung ương, nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn vốn dự phòng ngân sách hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp theo quy định của Chính phủ.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đối với hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, đơn vị sẽ triển khai đầu tư các hạng muc, gồm: Hệ thống đường giao thông có tổng chiều dài hơn 12.186 m; san nền khu tái định cư với tổng diện tích 41,77 ha; công viên cây xanh 5,98 ha cùng hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng và ống ngầm kỹ thuật.

Bên cạnh đó, dự án còn thực hiện xây dựng khu neo đậu cho tàu cá, với khả năng neo đậu khoảng 150 tàu; xây dựng tuyến đê chắn sóng và hạng mục kè bảo vệ khu tái định cư cho người dân được di dời có chiều dài 900 m. Đồng thời, dự án còn tiến hành xây dựng hệ thống thoát nước thải từ khu dân cư dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung với công suất khoảng 2.300 m3/ngày, đêm để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra biển.

Ngoài ra, từ nguồn vốn trên, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa sẽ đầu tư xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính xã Phước Dinh; xây dựng hạ tầng đồng bộ (đường, trường, trạm y tế, chợ, công viên và trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng) để bố trí cho người dân bị ảnh hưởng, đảm bảo cuộc sống ổn định hơn và sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho việc tái khởi động dự án điện hạt nhân.

Việc hoàn thành tái định cư là bước quan trọng để giải phóng mặt bằng cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội và hiện đại hóa nông nghiệp theo mục tiêu phát triển năng lượng quốc gia.