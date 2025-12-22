Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Nhật Bản phê duyệt kế hoạch tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, nơi đã ngừng hoạt động hơn một thập kỷ sau thảm họa Fukushima năm 2011.

Giới chức Nhật Bản phê duyệt kế hoạch tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, Nhật Bản đang tìm cách chuyển dịch nguồn cung năng lượng nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Cụ thể, hội đồng tỉnh Niigata đã thông qua một dự luật vào ngày 22/12 (giờ địa phương) nhằm "mở đường" cho Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) tái khởi động một trong 7 lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa.

Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK cho biết TEPCO dự kiến đưa lò phản ứng số 6 hoạt động trở lại vào khoảng ngày 20/1.

Nhật Bản đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối với năng lượng hạt nhân kể từ sau trận động đất mạnh 9 độ richter và sóng thần năm 2011, gây ra sự cố tan chảy lõi lò tại nhà máy Fukushima Daiichi. Đây cũng là thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới kể từ vụ Chernobyl năm 1986.

Sau thảm họa, Nhật Bản đã đóng cửa toàn bộ 54 nhà máy điện hạt nhân, bao gồm Kashiwazaki-Kariwa, nằm ở khu vực ven biển và cảng của tỉnh Niigata, cách Tokyo khoảng 320 km về phía bắc trên đảo chính Honshu.

Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, kể từ thời điểm đó, Nhật Bản đã tái khởi động 14 trong số 33 lò phản ứng còn đủ điều kiện vận hành.

Nhà máy tại Niigata sẽ là cơ sở đầu tiên được tái khởi động dưới sự vận hành của TEPCO, công ty từng quản lý nhà máy Fukushima Daiichi. TEPCO cho biết đang nỗ lực trấn an người dân rằng kế hoạch tái khởi động được đảm bảo an toàn.

"Chúng tôi kiên quyết cam kết sẽ không bao giờ để tái diễn tai nạn tương tự và bảo đảm người dân Niigata sẽ không phải trải qua bất kỳ điều gì tương tự", người phát ngôn của TEPCO, ông Masakatsu Takata, nói với Reuters.

Trước thảm họa Fukushima, các lò phản ứng hạt nhân từng cung cấp khoảng 30% lượng điện của Nhật Bản. Từ đó, nước này đã phải gia tăng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu đắt đỏ, bao gồm than đá và khí đốt, để duy trì nguồn điện.

Hiện, khoảng 60-70% sản lượng điện của Nhật Bản đến từ nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Chỉ riêng năm ngoái, nước này phải chi khoảng 10.700 tỷ yên (tương đương 68 tỷ USD ) cho nguồn nhiên liệu này.

Đáng chú ý, tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi là một người ủng hộ mạnh mẽ năng lượng hạt nhân và đã thúc đẩy việc khôi phục ngành công nghiệp này nhằm giảm chi phí, kiềm chế lạm phát cũng như vực dậy nền kinh tế trì trệ.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Nhật Bản hiện là quốc gia phát thải CO2 lớn thứ 5 thế giới, sau Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Nga. Tuy nhiên, nước này đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Năng lượng tái tạo đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch năng lượng mới nhất được công bố đầu năm nay, với trọng tâm là tăng đầu tư vào điện mặt trời và điện gió.

Nhu cầu năng lượng của Nhật Bản cũng được dự báo sẽ tăng trong những năm tới, do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu tiêu thụ nhiều điện, phục vụ hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Để đạt được các mục tiêu năng lượng và khí hậu, Nhật Bản lên kế hoạch tăng gấp đôi tỷ trọng điện hạt nhân lên 20% trong cơ cấu điện vào năm 2040.

Tuy vậy, ký ức về thảm họa Fukushima vẫn khiến một bộ phận người dân địa phương tỏ ra dè dặt với việc khôi phục điện hạt nhân vì những lo ngại về an toàn. Một cuộc khảo sát do chính quyền tỉnh Niigata công bố vào tháng 10 cho thấy 60% cư dân cho rằng các điều kiện để tái khởi động không được đáp ứng, trong khi gần 70% lo ngại về việc TEPCO vận hành nhà máy.

Trên trang web của mình, TEPCO cho biết nhà máy Kashiwazaki-Kariwa đã trải qua nhiều đợt kiểm tra và nâng cấp, đồng thời khẳng định công ty đã rút ra những bài học từ Fukushima. Theo công ty, các đê chắn sóng mới và cửa chống nước sẽ mang lại khả năng bảo vệ mạnh mẽ hơn trước sóng thần.

Bên cạnh đó, các máy phát điện di động và xe cứu hỏa bổ sung sẽ sẵn sàng hỗ trợ làm mát trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, nhà máy đã có hệ thống lọc nâng cấp, được thiết kế để kiểm soát sự phát tán của vật liệu phóng xạ.

Vào cuối tháng 10, TEPCO đã tiến hành đợt kiểm tra toàn diện đối với tổ máy số 6 và tuyên bố lò phản ứng này đủ điều kiện để khởi động.