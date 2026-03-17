TP.HCM thúc tiến độ cầu Cần Giờ

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Cần Giờ, hoàn thiện thủ tục trong tháng 5, khởi công đầu tháng 6 và dự kiến vận hành vào năm 2029.

Khu vực dự kiến xây cầu Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ đạo đối với các sở, ngành về kế hoạch triển khai dự án xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo đó, Sở Tài chính được giao làm cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm tham mưu các nội dung liên quan đến đầu tư dự án, đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai. Cơ quan này cũng có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo đối với các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

UBND TP.HCM yêu cầu Công ty TNHH Masterise hạ tầng Cần Giờ cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo phân công, đảm bảo tiến độ chung của dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu.

Theo kế hoạch, khâu lập, trình, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cầu Cần Giờ cần hoàn thành trước ngày 3/4. Các nội dung liên quan đến thiết kế kỹ thuật, dự toán và hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi được yêu cầu hoàn thiện, trình UBND TP.HCM phê duyệt trước ngày 20/5.

TP dự kiến ký kết hợp đồng BT vào ngày 1/6 và khởi công dự án vào ngày 3/6. Mốc hợp long cầu chính được đặt vào ngày 31/12/2028, trước khi đưa công trình vào vận hành, khai thác trong tháng 6/2029.

Trước đó, giữa tháng 1, TP.HCM đã tổ chức lễ động thổ dự án tại khu vực Nhà Bè. CTCP Tập đoàn Masterise cũng cho biết đơn vị sẵn sàng đồng hành cùng thành phố xây dựng hạ tầng giao thông kết nối với khu vực phát triển phía đông nam, thông qua đề nghị đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ. Nhà đầu tư đề xuất làm dự án này bằng hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, dự án cầu Cần Giờ có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km, vượt sông Soài Rạp, nối Cần Giờ với Nhà Bè. Dự án gồm cầu chính dài gần 3 km và hơn 3,3 km đường dẫn cùng các cầu nhỏ vượt Sông Chà, Tắc Sông Chà, rạch Mương Ngang. Cầu được thiết kế 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), vận tốc 80 km/h.

Khi hoàn thành, cầu Cần Giờ không chỉ giải bài toán lệ thuộc vào phà Bình Khánh mà còn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM về Cần Giờ còn khoảng 45-60 phút, tạo động lực phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics với khu đô thị lấn biển Cần Giờ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Vị trí dự án cầu Cần Giờ. Đồ họa: Quỳnh Danh.