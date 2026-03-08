Phương án làm cầu và hầm vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu

Vingroup đề xuất xây tuyến đường vượt biển hơn 14 km nối Cần Giờ - Vũng Tàu vào quý II với tổng vốn hơn 92.600 tỷ đồng, kết hợp hầm dìm và cầu vượt biển.

Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến khởi công vào quý II/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029. Ảnh: Vingroup.

Theo tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi UBND TP.HCM, Tập đoàn Vingroup đề xuất xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu (cũ) với tổng chiều dài hơn 14 km, diện tích sử dụng đất khoảng 137,5 ha.

Tuyến có điểm đầu tại đường Biển Đông 2 trong Khu đô thị Cần Giờ (xã Cần Giờ) và điểm cuối tại nút giao đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình với đường 30/4, khu vực phường Tam Thắng và Rạch Dừa, TP Vũng Tàu cũ.

Dự án được chia thành 3 phân đoạn chính gồm hầm vượt biển, cầu vượt biển và đường dẫn hai đầu.

Trong đó, hầm vượt biển dài khoảng 3,1 km, gồm hầm dìm dài 2,1 km, hầm kín 390 m và hầm hở 610 m. Hầm có mặt cắt ngang 35,1 m, trong đó 22,5 m bố trí 6 làn xe cơ giới hai chiều (mỗi làn rộng 3,75 m), phần còn lại dành cho lối thoát hiểm và dải an toàn.

Cầu vượt biển dài gần 8 km, trong đó phía Cần Giờ hơn 5 km và phía Vũng Tàu gần 3 km. Hai đảo nhân tạo sẽ được xây dựng ở hai đầu hầm nhằm đảm bảo kết nối giữa cầu và hầm. Tĩnh không cầu được thiết kế đảm bảo tàu thuyền lớn lưu thông trên vịnh Gành Rái. Riêng tại luồng hàng hải chính, tĩnh không thông thuyền dự kiến đạt khoảng 150 m.

Theo đề xuất, tuyến vượt biển được đầu tư quy mô 6-8 làn xe. Trong đó, đoạn đường dẫn thiết kế 8 làn (6 làn cơ giới và 2 làn thô sơ). Riêng phần cầu và hầm chỉ bố trí 6 làn xe cơ giới do quy mô công trình lớn và điều kiện gió bão trên biển không đảm bảo an toàn cho phương tiện thô sơ.

Dự án được đề xuất với tổng mức đầu tư dự án khoảng 92.663 tỷ đồng , bao gồm cả lãi vay, thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư sẽ thu xếp toàn bộ nguồn vốn, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, không sử dụng ngân sách Nhà nước. Đổi lại, Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất có giá trị tương đương.

Vingroup kiến nghị được giao làm nhà đầu tư dự án, dự kiến khởi công vào quý II/2026 và hoàn thành vào đầu năm 2029.

Theo doanh nghiệp, khu vực Cần Giờ và Long Sơn - Vũng Tàu là hai địa bàn ven biển có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, công nghiệp - cảng biển và logistics. Tuy nhiên hiện chưa có tuyến kết nối trực tiếp, người dân và doanh nghiệp phải di chuyển qua Quốc lộ 51 hoặc đi phà Cần Giờ - Vũng Tàu, mất khoảng 90-120 phút.

Nếu được triển khai, tuyến vượt biển sẽ tạo trục kết nối trực tiếp giữa hai khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 15-20 phút, qua đó hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ, Khu công nghiệp Long Sơn, đồng thời nâng cao năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam TP.HCM.