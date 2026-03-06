Đề xuất cơ chế vượt khung cho nhân sự điều hành ở trung tâm tài chính

Theo Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, đối với nhân sự của cơ quan điều hành Trung tâm tài chính của Hà Nội và TP.HCM, có thể có cơ chế vượt trội hơn quy định của Chính phủ.

Sáng 6/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình hoàn thiện Quy chế hoạt động, Chiến lược của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và Chiến lược phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng; Chương trình, kế hoạch làm việc của Hội đồng điều hành.

Giai đoạn 2031-2035 vào nhóm 75 Trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đề nghị chưa triển khai sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, Cơ quan điều hành đề xuất Hội đồng cho phép triển khai sàn này trong Trung tâm tài chính.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Về Chiến lược phát triển Trung tâm tài chính đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Chiến lược chung và xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan.

Theo dự thảo này, mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả nền kinh tế; đồng thời từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Giai đoạn 2026-2030 tập trung hoàn thiện đồng bộ khung thể chế pháp lý đặc thù, mô hình quản trị, cơ chế điều hành và giám sát Trung tâm tài chính quốc tế theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế tiên tiến, bảo đảm minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Hình thành và đưa vào vận hành hạ tầng tài chính, hạ tầng số, hạ tầng xã hội và hạ tầng pháp lý cốt lõi phục vụ hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế; triển khai thí điểm và vận hành giai đoạn đầu các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu tiên.

Thu hút các tổ chức, định chế tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế lớn, các chủ thể thị trường chuyên nghiệp và nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao; tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và hội nhập của Trung tâm tài chính quốc tế trong các giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2031-2035, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trở thành Trung tâm tài chính cấp khu vực, có vai trò và vị thế rõ nét trong mạng lưới tài chính châu Á-Thái Bình Dương.

Phấn đấu đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào nhóm 75 Trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 Trung tâm tài chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thứ 3 trong khu vực ASEAN theo Chỉ số Trung tâm tài chính Toàn cầu (GFCI) hoặc bộ chỉ số quốc tế tương đương (bản công bố định kỳ).

Mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính hiện đại, bao gồm thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính số, tài chính ứng dụng công nghệ (fintech), nâng cao mức độ đa dạng, chiều sâu và khả năng liên thông của các thị trường tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2045 trở thành Trung tâm tài chính quốc tế có uy tín, đóng vai trò là đầu mối kết nối dòng vốn khu vực và toàn cầu, có khả năng cạnh tranh bền vững với các Trung tâm tài chính hàng đầu trên thế giới.

Phấn đấu nằm trong nhóm 20 Trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 10 Trung tâm tài chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thứ 2 trong khu vực ASEAN theo GFCI hoặc bộ chỉ số quốc tế tương đương (bản công bố định kỳ), đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Theo Bộ Tài chính, Bộ đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng điều hành trong năm 2026 bao gồm chương trình làm việc theo từng tháng. Các nhiệm vụ chính của Hội đồng điều hành bám sát theo Nghị định số 323/2025/NĐ-CP; Quyết định số 2755/QĐ-TTg và Quyết định số 114/QĐ- BCĐTTTC.

Hội đồng điều hành sẽ tập trung vào: xây dựng cơ chế đặc thù và hoàn thiện bộ máy, nhân sự phục vụ Hội đồng điều hành; ban hành các văn bản theo thẩm quyền đảm bảo hoạt động khả thi, hiệu quả của Trung tâm tài chính quốc tế và chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng, vận hành, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế (cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, sản phẩm và dịch vụ tài chính, hệ sinh thái hỗ trợ...) tại hai địa điểm.

Hiện nay, kế hoạch hoạt động, chương trình làm việc đang được triển khai theo tiến độ.

Tại cuộc họp, đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hai Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã nêu quan điểm về việc triển khai Sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trong Trung tâm tài chính; Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; quy trình thủ tục cấp phép cho ngân hàng, cơ chế đặc thù cho nhân sự trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Mỗi tháng có một hoạt động công bố

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh Bộ Tài chính, các bộ liên quan, đặc biệt là 2 TP.HCM và Đà Nẵng trong thời gian ngắn đã làm được nhiều việc.

Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, mong muốn của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ là sau khi ra mắt Trung tâm tài chính phải có những hoạt động cụ thể.

Hiện mới đang tập trung cho việc hình thành bộ máy và hành lang pháp lý, còn các hoạt động cụ thể của Trung tâm tài chính để đóng góp cho nền kinh tế vẫn chưa rõ nét. Do đó, tinh thần là phải làm hai việc song song: tiếp tục hoàn thiện các điều kiện đảm bảo (cơ sở pháp lý, cơ sở vật chất, nhân lực để hoạt động); đồng thời, phải có hoạt động để hướng tới những đóng góp cụ thể của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam cho nền kinh tế.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu, đối với Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức sớm buổi làm việc do Phó Thủ tướng chủ trì, có sự tham gia của các bộ để thông qua Quy chế này; sau đó sẽ ban hành Quy chế.

Về Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng điều hành, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đặc biệt là của hai thành phố để hoàn thiện.

TP.HCM và Đà Nẵng trên cơ sở kế hoạch đó để xây dựng kế hoạch hoạt động riêng cho Trung tâm tài chính của mình.Giao nhiệm vụ, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương mỗi tháng phải có một sự kiện/hoạt động cụ thể để công bố.

Ví dụ ra mắt sàn giao dịch, công nhận dịch vụ mới, như TP.HCM chuẩn bị ra mắt sàn nông nghiệp quốc gia để thế giới đến mua gạo, sầu riêng, thủy sản tại sàn giao dịch này thay vì giao dịch trôi nổi.“Phải mở sớm các sàn giao dịch và công bố cho thế giới biết. Phải xây dựng kế hoạch từng tháng. Quan điểm là cái dễ làm trước, sàn nông nghiệp, các dịch vụ truyền thống mà cuộc sống đang cần thì làm ngay, còn Fintech, Sandbox cần tiếp tục nghiên cứu,” Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Về Chiến lược phát triển Trung tâm tài chính, Phó thủ tướng lưu ý hai thành phố căn cứ vào chiến lược khung này để ban hành chiến lược của mình và cùng với thời gian sẽ bổ sung thêm các nội dung.

Phó thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ từ nay đến lúc vận hành Trung tâm tài chính giúp Phó Thủ tướng rà soát vấn đề nhân sự. Bộ Tài chính trao đổi với Văn phòng Chính phủ để khởi động việc rà soát nhân sự cụ thể và có đề xuất.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành bắt tay ngay vào triển khai những nhiệm vụ chưa thực hiện như nhân sự cơ quan giải quyết tranh chấp, ra mắt Tòa án chuyên biệt trong Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, cơ quan giám sát hoạt động của các thành viên Trung tâm tài chính, cơ chế báo cáo.