Sáng 11/2, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt với sự tham dự của đông đảo định chế tài chính và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Sự kiện đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam, chuyển từ chủ trương, định hướng sang cấu trúc vận hành cụ thể.

Đồng kiến tạo thị trường tài chính khu vực và quốc tế

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gia tăng và dòng vốn dịch chuyển mạnh mẽ, Việt Nam cần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Theo Thủ tướng, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế là lựa chọn chiến lược và bước đi cần thiết nhằm thu hút, định hướng dòng vốn vào hạ tầng chiến lược, công nghiệp nền tảng, logistics, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; đồng thời cung cấp các công cụ tài chính hiện đại để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước nâng vị thế quốc gia từ tiếp nhận vốn sang đồng kiến tạo thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

Nghi thức ra mắt Trụ sở chính Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Tại sự kiện, các cơ quan cấu thành VIFC-HCMC đã chính thức ra mắt, gồm Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, Tòa án chuyên biệt tại VIFC-HCMC, Trung tâm Trọng tài quốc tế tại VIFC-HCMC; khai trương Trang thông tin điện tử của VIFC-HCMC; trao chứng nhận thành viên sáng lập và thành viên chiến lược của VIFC-HCMC.

Ban tổ chức đã trao chứng nhận thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam cho 11 tổ chức, trong đó có Tập đoàn Tài chính - Ngân hàng HD (HDFG), Sovico cùng các định chế uy tín như Nasdaq (Mỹ), VinaCapital, MB, SonKim Capital…

Ban tổ chức trao chứng nhận cam kết thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Niềm tin - yếu tố cốt lõi của thành công

Phát biểu tại sự kiện, Anh hùng Lao động - tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch Thường trực HDBank, Chủ tịch Vietjet, chia sẻ góc nhìn được đúc kết từ hơn ba thập niên hợp tác với các trung tâm tài chính hàng đầu như London, New York, Dublin, Hong Kong, Dubai... Theo bà, yếu tố cốt lõi quyết định thành công của một trung tâm tài chính không nằm ở quy mô vốn, mà ở niềm tin.

“Niềm tin vào thể chế ổn định và có thể dự báo; niềm tin vào hạ tầng tài chính - công nghệ hiện đại; và niềm tin vào con người, vào văn hóa kinh doanh minh bạch, liêm chính. Khi niềm tin được xây dựng, dòng vốn sẽ không chỉ đến mà sẽ ở lại và đồng hành lâu dài cùng nền kinh tế”, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh.

Thông điệp này được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, xem đó là nền tảng để Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam phát triển bền vững. Lãnh đạo Chính phủ cũng ghi nhận những kết quả bước đầu đáng khích lệ, trong đó có việc Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương, do VIFC-HCMC và Vietjet công bố tại Singapore Airshow 2026, đã huy động hơn 6 tỷ USD ngay trong giai đoạn khởi động.

Phát biểu tại sự kiện, Anh hùng Lao động - tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh, yếu tố cốt lõi quyết định thành công của một trung tâm tài chính không nằm ở quy mô vốn, mà ở niềm tin.

Trong bài phát biểu, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định TP.HCM là điểm hội tụ tự nhiên của các hoạt động tài chính quy mô lớn, nhờ hệ sinh thái logistics, hàng không, thương mại và công nghệ phát triển mạnh. Đặc biệt, tài chính hàng không được xác định là một trụ cột chiến lược, kết nối dòng vốn toàn cầu với các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore.

Tại Singapore Airshow 2026, Vietjet cùng các đối tác quốc tế đã công bố thành lập Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương tại TP.HCM, với sự ủng hộ của Boeing, Airbus, Pratt & Whitney, CFM, Rolls-Royce và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Đây là minh chứng cụ thể cho khả năng liên kết giữa thể chế tài chính mới và các chuỗi giá trị toàn cầu.

Với vai trò là nhà đầu tư lâu dài tại TP.HCM, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định Sovico, HDFG, HDBank, Vietjet và các đơn vị thành viên sẽ tiếp tục kết nối dòng vốn quốc tế, triển khai các mô hình tài chính mới, thúc đẩy chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm và phát triển nguồn nhân lực tài chính - công nghệ chất lượng cao.

Sự ra mắt của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM vì thế không chỉ mang ý nghĩa thể chế, mà còn phản ánh một bước chuyển trong tư duy phát triển từ thu hút vốn sang kiến tạo niềm tin; từ mở cửa thị trường sang xây dựng nền tảng để dòng vốn gắn bó dài hạn.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, thông điệp về niềm tin và chuẩn mực quốc tế được nhấn mạnh tại lễ ra mắt góp phần định vị TP.HCM như một trung tâm tài chính đang dần hình thành trên bản đồ khu vực - không chỉ bằng quy mô, mà bằng chất lượng thể chế và tầm nhìn chiến lược.