HDBank trao xe SH 125i cho khách hàng trúng giải ‘Tiết kiệm tỷ phú’

Chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” khép lại đợt 1 với hoạt động trao thưởng sôi động, tiếp tục xác định nhiều khách hàng may mắn ở đợt 2, tạo không khí rộn ràng trước Tết Bính Ngọ.

Sau sự kiện quay số may mắn đợt 1, chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” của HDBank chính thức trao thưởng cho 80 khách hàng trúng giải tại phòng giao dịch trên toàn quốc. Trong đó, giải đặc biệt là xe máy SH 125i đã tìm được chủ nhân, đánh dấu chặng khởi đầu sôi động của chương trình và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Tiếp nối thành công này, đợt quay số may mắn thứ 2 với cơ cấu giải thưởng tương tự diễn ra vào ngày 9/1 cũng đã xác định thêm 80 khách hàng trúng thưởng. Như vậy, chương trình hiện chỉ còn hai đợt quay số tiếp theo, nơi sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng đang chờ chủ nhân may mắn.

Trúng thật, trao thật, không khí sôi động trên toàn quốc

Theo kết quả được xác định thông qua livestream quay số may mắn ngày 12/12 trên fanpage HDBank, 80 khách hàng trúng thưởng trong đợt 1 của chương trình “Tiết kiệm tỷ phú”. Ngay sau đó, hoạt động trao thưởng được HDBank triển khai đồng loạt tại nhiều phòng giao dịch trên cả nước, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

HDBank trao giải đặc biệt xe SH 125i cho khách hàng may mắn trong chương trình “Tiết kiệm tỷ phú”.

Giải đặc biệt của đợt 1 là xe máy SH 125i - phần thưởng có giá trị cao, được nhiều khách hàng quan tâm ngay từ khi chương trình khởi động. Bên cạnh đó, chương trình còn trao nhiều giải thưởng khác, góp phần tạo nên không khí hào hứng tại các điểm giao dịch trong suốt thời gian trao thưởng.

Chia sẻ về phần thưởng đặc biệt, ông Nguyễn Văn Tài (Kiên Giang) bày tỏ: “Tôi gửi tiết kiệm với tâm lý tích lũy là chính, nên khi nhận được thông báo trúng thưởng thực sự rất bất ngờ, vui đến mức không ngủ được. Đây giống như niềm vui lớn đến với gia đình dịp đầu năm mới”.

Gắn bó HDBank suốt gần 7 năm qua, ông Tài chia sẻ chọn tiết kiệm tại ngân hàng vì tín nhiệm về chất lượng dịch vụ. Giải thưởng bất ngờ này là cơ hội để ông tiếp tục giới thiệu người thân và bạn bè sử dụng dịch vụ ngân hàng, từ đó có thêm cơ hội trở thành người may mắn.

Không riêng giải đặc biệt, nhiều khách hàng trúng giải thưởng khác cũng bày tỏ sự tin tưởng vào cách HDBank tổ chức chương trình.

“Kỳ quay số được livestream công khai giúp tôi theo dõi dễ dàng. Khi được mời đến nhận thưởng tại phòng giao dịch, mọi thủ tục đều gọn gàng, rõ ràng”, khách hàng tại khu vực miền Trung cho biết.

Khách hàng trúng thưởng đợt 1 chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” nhận giải tại phòng giao dịch HDBank trên toàn quốc.

Thông qua hình thức quay số công khai và trao thưởng trực tiếp, chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” ghi nhận hiệu ứng tích cực, góp phần củng cố niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm tiết kiệm của HDBank.

Chương trình tiếp tục “giữ nhiệt”, mở rộng cơ hội trúng thưởng đến 28/2

Sau thành công của đợt 1, HDBank đã tổ chức livestream quay số may mắn đợt 2 vào lúc 14h ngày 9/1 trên fanpage HDBank. Buổi livestream tiếp tục thu hút lượt xem và tương tác tốt từ khách hàng, tạo nên không khí sôi động trong thời điểm đầu năm.

Bên cạnh việc công bố kết quả quay số, livestream còn mang đến nhiều ưu đãi dành cho khách hàng tham gia tương tác trực tiếp. Hình thức này không chỉ giúp khách hàng dễ dàng theo dõi kết quả mà còn góp phần gia tăng trải nghiệm, kết nối giữa ngân hàng và người gửi tiết kiệm.

Anh Ngô Ngọc Tuấn (Đồng Nai) - khách hàng thường xuyên theo dõi các buổi livestream của chương trình, chia sẻ: “Tôi thấy livestream được tổ chức khá chỉn chu, dễ theo dõi. Ngoài việc chờ kết quả quay số, tôi có thêm động lực tham gia vì chương trình tặng các ưu đãi nhỏ trong lúc xem”.

Theo kế hoạch, chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” đang được HDBank triển khai và kéo dài đến hết ngày 28/2. Trong thời gian này, khách hàng gửi tiết kiệm tiếp tục có cơ hội tham gia các đợt quay số may mắn với cơ cấu giải thưởng đa dạng.

Chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” của HDBank tiếp tục được triển khai đến hết ngày 28/2. Khách hàng gửi tiết kiệm trong thời gian này vẫn có cơ hội tham gia các đợt quay số tiếp theo với nhiều giải thưởng giá trị.

Đáng chú ý, giải thưởng cao nhất của chương trình - sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng - vẫn đang chờ chủ nhân trong quay số đặc biệt vào cuối chương trình. Đại diện HDBank cho biết các đợt quay số đợt 3 (ngày 12/2) và đợt đặc biệt (ngày 12/3) sẽ tiếp tục được tổ chức công khai, minh bạch, nhằm mang đến nhiều cơ hội trúng thưởng cho khách hàng gửi tiết kiệm trong thời gian diễn ra chương trình.

Với việc liên tục tổ chức quay số, trao thưởng và duy trì hoạt động tương tác, “Tiết kiệm tỷ phú” được kỳ vọng tiếp tục giữ sức hút trong những tháng đầu năm, đồng thời mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho khách hàng đồng hành cùng HDBank.