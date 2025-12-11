Cơ hội nhận giải thưởng 3 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm tại HDBank

Thị trường tiết kiệm những ngày cuối năm đang trở nên hấp dẫn hơn khi người dân “săn” tìm kênh gửi tiền vừa an toàn, vừa có cơ hội “bật” tài lộc đón Tết Nguyên đán.

Hoà nhịp không khí đó, HDBank tung ra chương trình ưu đãi: Với 50 triệu đồng gửi tiết kiệm, khách hàng có thể trúng giải thưởng đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng - lớn nhất từ trước tới nay, cùng loạt giải thưởng hấp dẫn, trong chương trình “Tiết kiệm tỷ phú”.

Chương trình không chỉ nổi bật trên thị trường hiện nay, mà còn là cơ hội để người dân biến giấc mơ đổi đời thành hiện thực với khoản tiền gửi tiết kiệm thông minh.

Với thông điệp “Tiết kiệm hôm nay - Vận may tỷ phú”, HDBank biến hành động gửi tiền quen thuộc thành đường đua may mắn hấp dẫn, chứng minh cho cam kết “lợi ích cao nhất” mà ngân hàng này luôn theo đuổi.

Khi tiết kiệm là hành trình “săn” quà hiệu

“Tiết kiệm tỷ phú” bùng nổ không chỉ bởi giải thưởng 3 tỷ đồng , mà còn là cách HDBank thiết kế danh sách quà tặng giá trị. Không cần chờ đến kỳ quay cuối, khách hàng tham gia có cơ hội nhận những món quà công nghệ đúng gu người dùng hiện đại.

Chỉ với 50 triệu đồng tiền gửi, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng, khách hàng đã nhận được mã số dự thưởng.

2 kỳ quay số (dự kiến 12/12/2025, 9/1/2026, 12/2/2026) mang đến: 3 giải đặc biệt mỗi giải xe SH 125i; 3 giải nhất mỗi giải là smart tivi QLED Samsung 4K85 inch​; 9 giải nhì mỗi giải là robot hút bụi tự động DreameL30S Ultra​; 15 giải ba mỗi giải là máy lọc không khí LG PuriCareAero Furniture​; 60 giải khuyến khích 1, mỗi giải là thẻ ATM Napas 5 triệu đồng; 150 giải khuyến khích 2, mỗi giải là thẻ ATM Napas 2 triệu đồng.

Kỳ quay số đặc biệt (dự kiến 12/3/2026) mang đến: 1 giải đặc biệt là sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng ​; 1 giải nhất là sổ tiết kiệm 500 triệu đồng​; 3 giải nhì mỗi giải là bếp từ kết hợp hút mùi Bosch; 5 giải ba mỗi giải là tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side​; 10 giải tư mỗi giải là máy rửa bát Bosch; 30 giải khuyến khích 1, mỗi giải là thẻ ATM Napas 6,868 triệu đồng​; 50 giải khuyến khích 2, mỗi giải là thẻ ATM Napas 3,939 triệu đồng.

Với số lượng quà lớn, xác suất trúng giải thưởng rất cao. Kỳ quay số đặc biệt tìm ra chủ nhân của 3 tỷ đồng diễn ra vào ngày 12/3/2026, hoạt động gửi tiền hứa hẹn sôi động và bất ngờ cho đến quý I năm sau.

Đặc quyền cho người dùng online

Ngưỡng giải thưởng cao nhưng điều kiện tham gia chương trình rất hợp lý. Chỉ với 50 triệu đồng tiền gửi, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng, khách hàng đã nhận được mã số dự thưởng để tham gia vào đường đua may mắn.

Đặc biệt, HDBank dành tặng một mã dự thưởng bổ sung cho khách hàng mới khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình. Điều này mở ra cơ hội cho đa số khách hàng. Khoản tiền nhàn rỗi không chỉ sinh lời an toàn với lãi suất hấp dẫn, mà còn tự động nhận thêm một vé chinh phục cơ hội trở thành tỷ phú.

Ngoài ra, thúc đẩy xu hướng giao dịch số, HDBank mang đến lợi thế vượt trội cho người gửi tiết kiệm online. Khi mở sổ qua ứng dụng HDBank hoặc Đi HDBank, khách hàng được nhân đôi số lượng mã dự thưởng. Cùng một số tiền, người dùng “hệ số” có cơ hội chiến thắng cao gấp 2 lần và lãi suất ưu đãi hơn gửi tại quầy.

Trong bối cảnh người dân đang tìm kiếm các giải pháp tài chính an toàn và hiệu quả, HDBank mang đến cú hích hứng khởi, biến hoạt động gửi tiết kiệm quen thuộc trở nên sôi động và hấp dẫn hơn.