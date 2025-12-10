Nhận tiền thưởng Tết, nên ưu tiên an toàn tài chính

Tiền thưởng cuối năm vừa về tay đã “không cánh mà bay”. Đây là tình huống quen thuộc với nhiều người dịp cuối năm.

Vậy làm sao để mỗi người sử dụng khoản thưởng cuối năm một cách hiệu quả và an toàn?

Tiền thưởng không phải lộc “trên trời rơi xuống”

Không ít người có tâm lý xem tiền thưởng cuối năm như “lộc trời ban”, bởi đây là khoản tiền ngoài thu nhập cố định hàng tháng. Do đó, họ có xu hướng tiêu xài thoải mái hơn bình thường. Tâm lý này khiến người nhận dễ sa đà vào việc mua sắm, chi tiêu bốc đồng.

Trên thực tế, đây là thu nhập do chính sức lao động của bạn tạo ra sau một năm, không phải khoản tiền may mắn hay tự nhiên mà có. Do đó, việc phân bổ chi tiêu thưởng Tết cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng thay vì “vung tay” cho những món đồ mà ngày thường bạn vẫn đắn đo nên mua hay không.

Việc sa đà vào chi tiêu, mua sắm không cần thiết có thể khiến khoản tiền thưởng cuối năm hết nhanh chóng.

Sau một năm làm việc vất vả với nhiều thành quả đạt được, nhiều người thường có thói quen tự thưởng cho bản thân. Việc tặng cho mình món quà giá trị sau cả năm nỗ lực là điều xứng đáng. Tuy nhiên, sự thỏa mãn thái quá với thành tựu dễ dẫn đến chi tiêu quá đà, sẵn sàng mở hầu bao nhiều hơn mức cần thiết. Đây là biểu hiện của “lạm phát lối sống” - thuật ngữ chỉ hiện tượng mọi người chi tiêu nhiều hơn mỗi khi thu nhập tăng lên.

Nguyên nhân quan trọng khác là việc thiếu kế hoạch cụ thể cho khoản thưởng cuối năm. Vì không có kế hoạch rõ ràng, khoản tiền này thường nhanh chóng bị “phân tán” vào các hạng mục chi tiêu vụn vặt hoặc thú vui nhất thời. Tâm lý có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu càng được củng cố khi người nhận coi đây là “tiền dôi” ra ngoài lương cố định và không đưa vào ngân sách hàng tháng.

Việc thiếu kế hoạch tích lũy còn thể hiện ở chỗ nhiều người không ưu tiên tiết kiệm hay đầu tư từ tiền thưởng. Họ xem đây đơn thuần là khoản để chi tiêu cho bản thân và gia đình dịp Tết, bởi hàng tháng đã trích tiền tiết kiệm cố định. Kết quả là toàn bộ khoản thu cuối năm đổ hết vào việc “ăn tiêu” và sau Tết gần như không còn lại gì để tích lũy.

Chi tiêu chặt chẽ, ưu tiên an toàn tài chính

Để tiền thưởng cuối năm không “cạn kiệt” quá nhanh, mọi người cần rèn kỷ luật chi tiêu và ưu tiên tài chính an toàn.

Trước hết, bạn có thể cân nhắc cắt giảm khoản chi không thực sự cần thiết trong dịp lễ Tết, bằng cách lên danh sách hạng mục thiết yếu và loại bỏ dần các khoản không quan trọng. Việc kiểm soát chi tiêu giúp bạn không rơi vào cảnh “vung tay quá trán” trước khi năm mới đến.

Mẹo nhỏ là bạn có thể đặt ra nguyên tắc cá nhân trong việc sử dụng tiền thưởng. Quy tắc 50 - 30 - 20 là gợi ý đơn giản và hiệu quả trong quản lý ngân sách: Phân bổ 50% tiền thưởng cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho mong muốn cá nhân (mua sắm, giải trí, du lịch...) và 20% dành cho tiết kiệm hoặc đầu tư. Nguyên tắc 50 - 30 - 20 được nhiều chuyên gia khuyến nghị giúp cân bằng giữa chi tiêu hiện tại và đảm bảo cho ngày mai. Việc áp dụng kỷ luật này giúp bạn vẫn tận hưởng được thành quả lao động mà không bỏ quên mục tiêu tích lũy.

Thay vì giữ tiền mặt và dễ “rút ví”, việc gửi tiết kiệm hoặc đầu tư an toàn đang được nhiều người ưa chuộng. Nhiều ngân hàng hiện nay cũng triển khai chương trình khuyến khích gửi tiết kiệm vào dịp cuối năm với lãi suất hấp dẫn kèm ưu đãi trúng thưởng.

Bạn nên lập kế hoạch chi tiêu từ khoản tiền thưởng, trong đó trích một phần cho việc tích lũy.

Đơn cử HDBank đang triển khai chương trình khuyến mại “Tiết kiệm tỷ phú” từ 6/11/2025 đến 28/2/2026 dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy hoặc trên ứng dụng. Với mỗi 50 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng, khách hàng nhận một mã số dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng định kỳ. Đặc biệt, người dùng gửi tiền online sẽ được nhân đôi mã thưởng, tăng gấp đôi cơ hội trúng giải. Chương trình gồm 4 kỳ quay số, trong đó giải thưởng cao nhất là sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng .

Ngân hàng cũng ưu đãi tặng thêm mã dự thưởng cho khách hàng mới mở sổ tiết kiệm lần đầu và nhân đôi mã số cho mọi khách hàng gửi online, giúp gia tăng đáng kể cơ hội khoản tiền thưởng, mà còn mở ra cơ hội sinh lời và đón lộc đầu năm.

Khi bạn có kế hoạch rõ ràng - từ kiểm soát chi tiêu, tự thưởng trong chừng mực đến trích một phần cho tiết kiệm hoặc đầu tư - khoản thưởng cuối năm sẽ được sử dụng đúng mục đích. Việc tận dụng các gói ưu đãi tiết kiệm cũng giúp “bảo toàn” nguồn tiền, tạo nền tài chính vững vàng cho năm mới.