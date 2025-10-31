HDBank dẫn đầu tỷ suất lợi nhuận, vượt 14.800 tỷ đồng trong 9 tháng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã chứng khoán HDB) công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 đạt 14.803 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của HDBank đạt 782.000 tỷ đồng (tăng 12,1% so với đầu năm); dư nợ tín dụng tăng 22,6%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và sản xuất kinh doanh thiết yếu. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,97% riêng lẻ, trong khi CAR Basel II đạt 15%, thuộc nhóm cao nhất thị trường. Các chỉ tiêu sinh lời tiếp tục dẫn đầu hệ thống, với ROE đạt 25,2% và ROA 2,1%, phản ánh năng lực vận hành hiệu quả và nền tảng tài chính vững mạnh.

Xu hướng tích cực là thu nhập ngoài lãi đạt 5.366 tỷ đồng , tăng 178,6% nhờ chiến lược số hóa mạnh mẽ và đa dạng hóa nguồn thu. Giao dịch qua kênh số tăng 47%, chiếm 94% tổng giao dịch, giúp CIR giảm còn 25,7% - một trong những mức thấp nhất ngành. HDBank hiện phục vụ hơn 20 triệu khách hàng, khẳng định vị thế ngân hàng hiện đại, thân thiện và tăng trưởng bền vững.

Khách hàng giao dịch tại chi nhánh HDBank.

Các đơn vị thành viên cũng ghi nhận kết quả tích cực: HD SAISON đạt 1.100 tỷ đồng lợi nhuận, ROE 24,4%, duy trì vị thế dẫn đầu tài chính tiêu dùng; HD Securities đạt 614 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 30%, giữ top 1 ROE tỷ suất lợi nhuận trên vốn toàn ngành; Vikki Bank bắt đầu có lãi sau 7 tháng chuyển đổi, thu hút hơn 1,3 triệu khách hàng mới và ra mắt mô hình Vikki Café - chi nhánh thế hệ mới mang đến cho khách hàng trải nghiệm đặc biệt và độc đáo.

Đáng chú ý, HDBank đang lấy ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2025 tổng tỷ lệ 30% (gồm 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 5% cổ phiếu thưởng), tiếp tục duy trì chính sách chi trả cao và liên tục qua các năm.

Theo Nghị định 69 sửa đổi, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HDBank đã nâng lên 49%, mở rộng dư địa thu hút vốn ngoại và tăng tính thanh khoản giao dịch cổ phiếu trên thị trường.

Trong thời gian chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm, Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) tiến hành thảo luận Biên bản Ghi nhớ (MOU) thiết lập khuôn khổ hợp tác và hỗ trợ HDBank nhằm thúc đẩy các cơ hội niêm yết, huy động vốn quốc tế cho HDBank, các doanh nghiệp thành viên và khách hàng của HDBank, mở rộng quảng bá, tiếp cận với nhà đầu tư toàn cầu thông qua thị trường vốn London.

Lãnh đạo HDBank thăm và làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán London.

Với hiệu quả sinh lời vượt trội, chính sách cổ tức hấp dẫn, chiến lược số hóa và hội nhập quốc tế rõ nét, HDBank được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số, củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng có hiệu suất sinh lời cao nhất Việt Nam.