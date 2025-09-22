HDBank Green Marathon 2025 - giải chạy xanh nhất Việt Nam có gì?

Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ, HDBank Green Marathon 2025 tái ngộ runner bằng cung đường chuẩn AIMS, vừa là thử thách thể thao, vừa là hành trình xanh giàu ý nghĩa.

Hơn một giải chạy thường niên, HDBank Green Marathon 2025 được ví như lễ hội xanh nơi thiên nhiên, thể thao và cộng đồng hòa làm một. Từ cung đường xuyên rừng ngập mặn đến hoạt động trồng cây, nhặt rác và trao tặng quà cho trẻ em, sự kiện mang đến cho runner trải nghiệm trọn vẹn, thử thách bản thân, tận hưởng bầu không khí trong lành, đồng thời lan tỏa giá trị bền vững cho cộng đồng.

Cung đường xanh chuẩn quốc tế - sức hút khó cưỡng

Không phải tình cờ mà Cần Giờ trở thành điểm hẹn của HDBank Green Marathon qua các năm. Đây là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam, được UNESCO công nhận từ năm 2000, đồng thời là vùng duy nhất của TP.HCM có biển. Với diện tích hơn 75.000 ha rừng ngập mặn, nơi đây lưu giữ hệ sinh thái phong phú, từng được các nhà khoa học quốc tế ví như “bảo tàng sống” của đa dạng sinh học vùng cửa sông. Chính bối cảnh ấy tạo nên cung đường chạy độc nhất để runner có cảm giác sải bước giữa 2 nhịp thở - thiên nhiên và con người.

Chạy giữa rừng xanh là trải nghiệm độc đáo khiến HDBank Green Marathon trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của cộng đồng runner.

Khi hàng nghìn bước chân hòa nhịp trên cung đường này, runner không chỉ tham gia một cuộc đua thể thao, mà còn sống trong trải nghiệm hiếm có: Chạy xuyên rừng, hít thở bầu không khí trong lành, nghe tiếng sóng hòa cùng tiếng bước chân, cảm nhận nhịp điệu của thiên nhiên len lỏi trong từng khoảnh khắc vận động. Trải nghiệm “chạy giữa rừng xanh, thở cùng biển cả” ấy chính là giá trị cốt lõi làm nên sự khác biệt của HDBank Green Marathon mà ít giải chạy nào ở Việt Nam có thể tái hiện.

Điểm cộng lớn khác tạo nên uy tín của giải chính là việc Green Marathon được Hiệp hội Marathon Thế giới (AIMS) chứng nhận. Chuẩn AIMS vốn là thước đo khắt khe nhất cho các đường chạy quốc tế, việc đường chạy được AIMS chứng nhận là dấu mốc quan trọng, khẳng định tính chuyên nghiệp và khả năng hội nhập của một giải đấu do Việt Nam tổ chức.

Mỗi bước chân trên đường chạy Cần Giờ là lời cam kết giữ xanh rừng, giữ sạch biển, giữ trọn tinh thần bền vững.

Với runner chuyên nghiệp, đây là nơi thành tích của họ có thể trở thành “chìa khóa” mở cánh cửa đến những sân chơi danh giá toàn cầu như Boston hay Berlin. Với runner phong trào, đó là cơ hội đặt dấu ấn cá nhân trong một sự kiện được thế giới thừa nhận. Khi nhìn lại, chuẩn AIMS không chỉ là con số kỹ thuật, mà là minh chứng cho khát vọng vươn ra ngoài biên giới của phong trào marathon Việt Nam.

Sức hút của HDBank Green Marathon vì thế vượt lên khỏi khuôn khổ một cuộc đua. Sau 3 mùa giải, Cần Giờ đã trở thành nơi hội tụ của hàng nghìn runner trong và ngoài nước, tạo nên bầu không khí gợi nhớ đến những lễ hội thể thao quốc tế.

Trên đường chạy, có người chạy vì thành tích, có người tìm kiếm trải nghiệm, lại có những gia đình cùng nhau sải bước để nuôi dưỡng tinh thần rèn luyện cho con trẻ. Sự đa dạng ấy khiến giải đấu mang tính biểu tượng - sân chơi của sức bền, của kết nối cộng đồng và của tinh thần gắn bó với thiên nhiên.

Với nhiều runner, HDBank Green Marathon không còn là sự kiện đánh dấu vào lịch, mà đã trở thành điểm hẹn để quay lại, năm này qua năm khác, như một “nghi thức” tái khẳng định tình yêu dành cho thể thao và môi trường.

Lễ hội xanh lan tỏa - hành trình HDBank đồng hành cùng cộng đồng

HDBank Green Marathon không dừng ở một giải chạy, mà đã trở thành lễ hội thể thao - văn hóa - cộng đồng. Bên cạnh những cự ly thi đấu chính thức, từ Kids Run, 5 km, 10 km đến half marathon, marathon, sự kiện còn có các nội dung mang tính gắn kết như “Chồng cõng vợ” hay “Tiếp sức đồng đội”, tạo nên bầu không khí sôi động và gần gũi cho mọi lứa tuổi.

Điểm nhấn khác biệt là khu vực phục hồi sức khỏe miễn phí với dịch vụ massage giãn cơ, bổ sung dinh dưỡng và tư vấn chuyên gia - chi tiết cho thấy tính chuyên nghiệp và sự quan tâm đến trải nghiệm toàn diện của runner.

Song hành với đường chạy là hàng loạt hoạt động vì cộng đồng như làm sạch bãi biển, trồng cây tạo mảng xanh, tặng quà trung thu và xe đạp cho trẻ em khó khăn. Các chương trình này giúp HDBank Green Marathon trở thành sự kiện giàu ý nghĩa xã hội, nơi mỗi bước chân gắn liền với một hành động thiết thực cho môi trường và con người.

HDBank Green Marathon 2025 là hành trình viết tiếp di sản Cần Giờ.

Trên nền tảng đó, HDBank xuất hiện với vai trò nhà đồng hành kim cương và để lại dấu ấn khi lần đầu tiên giới thiệu trải nghiệm tài chính số ngay trong khuôn khổ giải. Việc mang ngân hàng số thế hệ mới đến với cộng đồng runner thể hiện cách HDBank kết nối công nghệ với đời sống, tạo nên cầu nối giữa thể thao, môi trường và chuyển đổi số.

Sự kiện vì thế trở thành một “hành trình kép” nơi runner kết nối với thiên nhiên bằng những bước chân xanh và đồng thời tiếp cận một trải nghiệm tài chính hiện đại, an toàn, bền vững cho tương lai.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa HDBank, các đơn vị tổ chức và sự đồng hành của UNESCO, HDBank Green Marathon 2025 được định vị điểm hẹn khẳng định lối sống khỏe mạnh, trách nhiệm và sẵn sàng bước vào kỷ nguyên số.