HDBank Green Marathon 2025 - bước chân nối dài hành trình di sản xanh

HDBank Green Marathon 2025 gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Mỗi bước chạy là một hành động giữ rừng xanh biển sạch, viết thêm trang mới cho di sản thiên nhiên.

Giữa những cung đường của khu dự trữ sinh quyển, HDBank Green Marathon 2025 gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Mỗi bước chạy là một hành động giữ rừng xanh biển sạch, viết thêm trang mới cho di sản thiên nhiên.

4h sáng 28/9, cơn mưa đột ngột và kéo dài đến hừng đông tưởng chừng là trở ngại lớn làm chùn bước chân của hàng nghìn runner có mặt tại huyện đảo Cần Giờ. Dẫu vậy, khí thế và sức bền từ những đôi chân trên đường đua đã nói thay mọi điều.

Giữa khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ - nơi rừng ngập mặn xanh mát ôm lấy từng cung đường, HDBank Green Cần Giờ Marathon 2025 đã khởi động đầy cảm xúc, mở màn cho một hành trình vừa thử thách thể lực, vừa lan tỏa thông điệp sống xanh và gắn kết cộng đồng.

Qua 4 năm tổ chức, HDBank Green Cần Giờ Marathon 2025 thu hút nhiều runner chuyên nghiệp, bán chuyên lẫn phong trào trong nước và nước ngoài cùng trải nghiệm đường đua xanh. Hơn cả một cuộc tranh tài của các runner, đây là lễ hội của những người yêu thích thể thao và rèn luyện sức khỏe, đồng thời là dịp để lan tỏa tinh thần “Giữ xanh rừng - giữ sạch biển” với loạt hoạt động cộng đồng thiết thực.

Sự kiện để lại nhiều dấu ấn khó quên, được khẳng định qua con số và kết quả ấn tượng. Giải quy tụ hơn 4.000 runner khắp cả nước, cùng nhiều vận động viên (VĐV) quốc tế tham gia. Trong đó, không ít VĐV đã phá thành tích cá nhân nhờ tinh thần bứt phá và cung đường chạy mát mẻ, rộng mở cùng công tác tổ chức chỉn chu, chuyên nghiệp của ban tổ chức. Bên cạnh lan tỏa tinh thần thể thao, HDBank còn để lại dấu ấn xanh với nhiều hoạt động chung tay cùng cộng đồng bảo vệ rừng và biển Cần Giờ. Tại rừng phòng hộ, tình nguyện viên và đông đảo thành viên từ các câu lạc bộ runner đã phủ xanh diện tích với cây cóc - loài cây có ý nghĩa sinh thái bền vững cho thiên nhiên Cần Giờ.

Cây cóc là loài bản địa, sở hữu bộ rễ chắc khỏe giúp giữ đất, chống xói mòn và hạn chế sự xâm lấn của nước mặn. Việc phủ thêm mảng xanh bằng các loài thực vật bản địa góp phần làm nên cảnh quan thiên nhiên và mang ý nghĩa sống còn đối với môi trường. Thảm thực vật phong phú giúp ngăn chặn xói mòn, duy trì cân bằng đất và nước, đồng thời là nơi cư trú của các loài động vật đặc trưng Cần Giờ như khỉ đuôi dài, rái cá, dơi ngựa, nai bán hoang dã cùng hàng trăm loài chim, cá, bò sát…

Song song với đường đua, hoạt động trồng rừng, thu gom và làm sạch rác bãi biển đã trở thành điểm nhấn không thể thiếu của sự kiện qua từng năm. Hình ảnh các tình nguyện viên và người dân địa phương cùng dọn đi hàng trăm kg rác thải, góp phần trả lại sự trong lành cho bờ biển, hạn chế nguy cơ ô nhiễm đại dương, hoạt động này còn lan tỏa thông điệp rõ ràng: Công tác bảo vệ môi trường không phải trách nhiệm của riêng lực lượng chuyên trách, mà là câu chuyện nhận thức chung của cộng đồng, khuyến khích mỗi người thay đổi thói quen nhỏ hàng ngày để giữ gìn hệ sinh thái Cần Giờ cũng như môi trường sống bền vững cho thế hệ sau.

Hơn cả một cuộc đua của thể lực, sự kiện còn lan tỏa tinh thần cộng đồng với sự tham gia nhiệt tình của hàng trăm tình nguyện viên, các nhóm chạy bộ và nhiều hoạt động đồng hành, biến HDBank Green Marathon 2025 trở thành ngày hội gắn kết và ý nghĩa cho cả người chạy lẫn người dân địa phương.

12 năm sinh sống tại TP.HCM, gia đình anh Huỳnh Công Phát mới lần đầu đặt chân đến Cần Giờ. Tham gia HDBank Green Marathon đã trở thành dịp tuyệt vời để cả nhà tổ chức một chuyến dã ngoại cuối tuần, vừa cho con chạy bộ, vừa tận hưởng không khí trong lành giữa khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

Anh Phát chia sẻ, cả gia đình bất ngờ vì cách trung tâm thành phố chưa đầy 2 giờ di chuyển có một vùng thiên nhiên nguyên sơ, tràn đầy sức sống đến thế. “Những giải chạy như vậy không chỉ mang lại trải nghiệm thể thao mà còn là cơ hội để du khách biết đến Cần Giờ nhiều hơn, vừa để quảng bá du lịch, vừa để nhiều người biết đến và trân trọng hơn giá trị của ‘lá phổi xanh’ sát cạnh thành phố”, anh chia sẻ.

Trong dòng vận động viên về đích, anh Quốc Minh - runner đã nhiều năm gắn bó với phong trào marathon, tham gia ở cự ly 42 km - chia sẻ sự ấn tượng với công tác tổ chức của giải chạy. Từ khâu phân làn, checkpoint cho đến hệ thống hỗ trợ y tế đều được chuẩn bị chu đáo, mang lại cảm giác an tâm để runner vững tâm lý chinh phục từng kilomet.

Điều khiến anh Minh tự hào hơn cả là dấu ấn quốc tế khi giải đấu năm nay chính thức được công nhận bởi Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Thế giới (AIMS). Với chứng nhận này, thành tích đạt được tại Cần Giờ sẽ trở thành “tấm vé” để runner sử dụng khi đăng ký tham dự những giải marathon danh giá khắp thế giới. “Chạy ở Cần Giờ không chỉ là trải nghiệm đường đua đẹp, mà còn được ghi nhận là thành tích để cộng đồng chân chạy Việt Nam đến gần hơn với những đấu trường lớn của thế giới”, anh Minh hào hứng cho biết.

Lần thứ hai quay lại với đường đua xanh ở Cần Giờ, Lê Thị Hà - quán quân cự ly 42 km nữ - chia sẻ cảm xúc lần này còn đặc biệt hơn. Không chỉ bởi khoảnh khắc chạm đích phá kỷ lục cá nhân trong sự cổ vũ nồng nhiệt, mà còn bởi hành trình chạy xuyên rừng ngập mặn đã khiến nữ runner cảm nhận rõ rệt thông điệp về bảo vệ thiên nhiên. Với chị, mỗi bước chân trên đường chạy như lời nhắc nhở chúng ta đang sống giữa một hệ sinh thái quý giá và trách nhiệm giữ gìn nó thuộc về mọi người. Vì thế, Green Marathon không chỉ là cuộc thi, mà là trải nghiệm lan tỏa tinh thần sống xanh, để khi rời vạch đích, ý thức bảo vệ môi trường vẫn đồng hành trong cuộc sống thường ngày.

Trên cung đường xanh mát của rừng ngập mặn Cần Giờ, mỗi bước chạy đều góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về lối sống bền vững, để lại những “di sản” vượt ra ngoài khuôn khổ một giải đấu thể thao.

Với môi trường tự nhiên, Cần Giờ đã được “phủ xanh” bằng hành động thiết thực và giàu tính lan tỏa như trồng thêm cây xanh, thu gom rác thải và bảo vệ hệ sinh thái đặc thù. Với cộng đồng, giải là dịp nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, khuyến khích kết nối và nâng cao ý thức sống xanh cho mọi người. Và với thể thao Việt Nam, đây là cột mốc đáng tự hào khi giải chính thức được AIMS công nhận, đưa Cần Giờ Marathon vào bản đồ các sự kiện quốc tế, mở ra cơ hội để runner Việt đến gần hơn với những đường đua danh giá trên thế giới.

Trong nhiều năm qua, những đường đua xanh tại Cần Giờ Green Marathon được xác định là trụ cột không thể thiếu trong chiến lược ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) của HDBank. Giải chạy không chỉ mang đến trải nghiệm thể thao, mà còn là cầu nối để lan tỏa ý thức sống bền vững, gắn kết người tham gia bằng những trải nghiệm khó quên trên đường đua cũng như qua các hoạt động bên lề giàu ý nghĩa.

Dù mỗi runner mang theo một lý do để đến với Cần Giờ, những gì họ nhận lại đã vượt xa những con số thành tích ghi lại trong chiếc đồng hồ thể thao trên cổ tay. Trên từng bước chạy, HDBank Green Marathon đã khắc sâu những kỷ niệm khó quên, nuôi dưỡng tinh thần gắn kết cộng đồng và khơi dậy tình yêu dành cho thiên nhiên. Chính những “giá trị tăng thêm” ấy mới là phần thưởng lớn nhất, để sau khi vạch đích đã lùi xa, hành trình xanh vẫn tiếp tục trong mỗi người, và cùng nhau mở ra một tương lai bền vững hơn cho hành tinh.