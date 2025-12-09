Đầu tư kênh nào để tiền nhàn rỗi cuối năm sinh lời?

Cuối năm, dòng tiền nhàn rỗi thường tăng lên, mở ra nhu cầu tìm kiếm kênh đầu tư an toàn - sinh lời. Tùy vào số vốn, mỗi người có thể lựa chọn giải pháp phù hợp.

Thời điểm cuối năm 2025, bối cảnh thị trường tài chính - đầu tư có nhiều biến động đáng chú ý. Lãi suất ngân hàng có xu hướng tăng nhẹ trở lại, giúp kênh gửi tiết kiệm trở nên hấp dẫn hơn với người có tiền nhàn rỗi muốn bảo toàn vốn.

Vàng vẫn được coi là kênh trú ẩn an toàn trước biến động kinh tế. Cuối năm, nhiều chuyên gia cảnh báo giá vàng có thể biến động khó lường và nhà đầu tư ngắn hạn cần thận trọng, tránh chạy theo “cơn sốt” khi vàng ở đỉnh.

Trong khi đó, thị trường bất động sản năm 2025 bắt đầu có tín hiệu hồi phục nhưng không tăng “nóng”. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ pháp lý, giảm lãi suất vay nhằm hỗ trợ thị trường địa ốc. Song, bất động sản vẫn là cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn, tỉnh táo, biết chọn lọc dự án giá trị.

Kênh đầu tư sinh lời cao cho người vốn lớn, có kinh nghiệm

Với nhóm nhà đầu tư có kinh nghiệm quan sát thị trường và sở hữu nguồn vốn lớn, có thể cân nhắc các kênh đầu tư có mức sinh lời cao. Trong đó, bất động sản như nhà đất, chung cư, đất nền... từ lâu là kênh tích sản hiệu quả. Tuy nhiên, kênh này phù hợp với tiền nhàn rỗi trung dài hạn, không phù hợp lướt sóng ngắn hạn. Nhà đầu tư cần am hiểu thị trường địa phương, thẩm định kỹ tính pháp lý và tiềm năng tài sản trước khi đầu tư.

Thị trường bất động sản có nhiều tín hiệu phục hồi trong năm 2025.

Vàng là kênh truyền thống giúp giữ giá trị tài sản và phòng ngừa rủi ro lạm phát. Đối với người có vốn lớn, việc phân bổ một phần danh mục vào vàng được xem như “của để dành” an toàn. Năm 2025, giá vàng tăng cao, nhưng nhà đầu tư cần thận trọng khi giá đang ở mức đỉnh. Về dài hạn, vàng vẫn có xu hướng tăng giá theo biến động kinh tế toàn cầu, song trong ngắn hạn vẫn có thể lên xuống thất thường.

Đầu tư cổ phiếu là kênh có khả năng sinh lời cao, nhưng đi kèm nhiều rủi ro. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 tăng trưởng bùng nổ, VN-Index lần đầu vượt mốc 1.700 điểm và lập đỉnh lịch sử mới trên 1.716 điểm. Tuy nhiên, để thành công trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư phải có kiến thức phân tích và tâm lý vững vàng trước biến động ngắn hạn.

Chứng khoán là kênh dành cho nhà đầu tư có kiến thức để phân tích biến động thị trường.

Kênh đầu tư an toàn cho người vốn nhỏ, ít kinh nghiệm

Những người không có nhiều kiến thức tài chính và chỉ sở hữu khoản tiền nhàn rỗi vừa phải nên ưu tiên kênh đầu tư an toàn, ổn định để bảo toàn vốn.

Gửi tiết kiệm ngân hàng là kênh đầu tư truyền thống và gần như không có rủi ro mất vốn. Hình thức này giúp “tiền đẻ ra tiền” ổn định mà không cần người gửi hiểu biết chuyên sâu về tài chính. Ngoài ra, khách hàng còn được bảo hiểm tiền gửi đến 125 triệu đồng trong trường hợp ngân hàng gặp sự cố, nên có thể yên tâm về khoản tiền của mình. Nhiều ngân hàng cũng tung ra chương trình hấp dẫn dịp cuối năm để giúp khách hàng tối ưu dòng tiền.

Đơn cử, HDBank đang triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng “Tiết kiệm tỷ phú” (từ 6/11/2025 đến 28/2/2026) dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm. Chỉ với mỗi khoản gửi từ 50 triệu đồng kỳ hạn tối thiểu 1 tháng, khách hàng sẽ nhận 1 mã số dự thưởng để tham gia quay số may mắn hàng kỳ. Đặc biệt, gửi tiết kiệm online qua ứng dụng HDBank được nhân đôi số lượng mã dự thưởng, tăng gấp đôi cơ hội trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng của chương trình rất hấp dẫn, trong đó giải đặc biệt là sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng trao trong kỳ quay số cuối cùng của chương trình. Ngoài ra, khách hàng mới còn được tặng thêm một mã dự thưởng khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên.

Gửi tiết kiệm ngân hàng là kênh đầu tư truyền thống và gần như không có rủi ro mất vốn.

Đầu tư quỹ mở cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhà đầu tư mới, chưa có nhiều kinh nghiệm. Đây là hình thức góp vốn cùng nhiều nhà đầu tư khác vào quỹ do công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp điều hành. Tiền của nhà đầu tư được chuyên gia phân bổ vào danh mục đa dạng gồm cổ phiếu, trái phiếu... giúp giảm thiểu rủi ro so với việc tự đầu tư một vài mã chứng khoán riêng lẻ. Nhà đầu tư không cần trực tiếp theo dõi thị trường hàng ngày mà vẫn có cơ hội hưởng lợi nhuận từ chứng khoán hoặc trái phiếu thông qua quỹ mở.

Dù lựa chọn kênh đầu tư nào, nhà đầu tư cũng cần giữ nguyên tắc thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng. Việc sử dụng vốn nhàn rỗi, phù hợp khả năng tài chính giúp nhà đầu tư tránh được áp lực trả nợ và cú sốc nếu thị trường diễn biến bất lợi. Bên cạnh đó, trước mỗi quyết định rót tiền, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về thị trường và sản phẩm định đầu tư. Chỉ khi hiểu rõ đặc điểm từng kênh và mức độ rủi ro chấp nhận được, nhà đầu tư mới có thể lựa chọn kênh đầu tư phù hợp nhất để “tiền đẻ ra tiền” một cách bền vững.