Gửi tiết kiệm HDBank có cơ hội trúng giải đặc biệt đến 3 tỷ đồng

HDBank chính thức triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng mang tên “Tiết kiệm tỷ phú” với giải thưởng đặc biệt lên tới 3 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc.

Bên cạnh mức thưởng đặc biệt, chương trình còn triển khai nhiều cơ cấu giải thưởng hấp dẫn khác như trúng xe máy SH, smart TV, robot hút bụi và hàng nghìn quà tặng độc đáo, giá trị.

Tiết kiệm sinh lời cùng HDBank

Từ nay đến ngày 28/2/2026, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trên ứng dụng HDBank/Đi HDBank sẽ có cơ hội nhận hàng trăm giải thưởng giá trị thông qua hình thức quay số may mắn hàng kỳ.

Chỉ với mỗi khoản gửi tiết kiệm 50 triệu đồng, kỳ hạn dự thưởng tối thiểu 1 tháng, khách hàng được cấp 1 mã số dự thưởng (MSDT) để tham gia quay số trúng thưởng. Đặc biệt, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) trên ứng dụng sẽ được nhân đôi số lượng MSDT, tăng cơ hội trúng thưởng gấp đôi.

Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn, trong đó 3 kỳ đầu tiên dự kiến diễn ra vào 12/12, 9/1 và 12/2 năm sau với cơ cấu giải thưởng bao gồm 3 giải đặc biệt xe SH 125i; giải nhất Smart TV QLED Samsung 4K 85 inch; giải nhì robot hút bụi tự động DreameL30S Ultra​; giải ba máy lọc không khí LG PuriCareAero Furniture​; 60 giải khuyến khích 1 - thẻ ATM Napas 5 triệu đồng; và giải khuyến khích 2 - thẻ ATM Napas 2 triệu đồng.

Kỳ quay số đặc biệt dự kiến diễn ra vào 12/3/2026, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng ​; 1 giải nhất sổ tiết kiệm 500 triệu đồng​; 3 giải nhì bếp từ kết hợp hút mùi Bosch; 5 giải ba tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side by Side​; 10 giải tư máy rửa bát Bosch; 30 giải khuyến khích 1 - thẻ ATM Napas 6,86 triệu đồng​; và 50 giải khuyến khích 2 - thẻ ATM Napas 3,93 triệu đồng.

Tổng giá trị giải thưởng lớn chưa từng có mang đến cơ hội “trở thành tỷ phú” cho hàng nghìn khách hàng may mắn. Đặc biệt, ngân hàng dành tặng ưu đãi cộng thêm cho khách hàng mới và khách hàng gửi online, cụ thể 1 mã dự thưởng bổ sung cho khách hàng mới (CIF mở trong thời gian chương trình) khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên.

Ngoài ra, mọi khách hàng gửi online trên ứng dụng HDBank/Đi HDBank đều được nhân đôi mã dự thưởng, gia tăng cơ hội trúng thưởng lớn.

Ngân hàng tận tâm, sản phẩm vượt trội, công nghệ tiên phong

Chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” tiếp nối nỗ lực không ngừng của HDBank trong việc mang đến sản phẩm tiết kiệm sinh lời cao, an toàn và tiện lợi.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại HDBank có cơ hội nhận hàng trăm giải thưởng giá trị với tổng giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng.

“Tiết kiệm tỷ phú” là chương trình khuyến mại có giá trị giải thưởng đặc biệt lớn nhất của HDBank, mang đến niềm vui nhân đôi - sinh lời an toàn, trúng lớn bất ngờ, mang tinh thần “Cam kết lợi ích cao nhất” mà ngân hàng luôn theo đuổi.

HDBank - Ngân hàng Phát triển TP.HCM - là một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong chuyển đổi số, mang đến hệ sinh thái tài chính - tiêu dùng - dịch vụ tiện ích toàn diện cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Với ứng dụng ngân hàng số hiện đại, khách hàng có thể mở sổ, gửi tiền, theo dõi lãi suất và kết quả quay số mọi lúc mọi nơi, đồng thời được phục vụ tận tâm tại hơn 370 điểm giao dịch HDBank trên toàn quốc.