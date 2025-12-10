Gửi tiết kiệm, trúng giải thưởng trị giá 3 tỷ đồng cùng HDBank

Khi gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng trực tiếp tại quầy hoặc thông qua ứng dụng HDBank, khách hàng có cơ hội trúng hàng trăm giải thưởng giá trị từ nay đến 28/2/2026.

Trong bối cảnh nhiều người ưu tiên sự an toàn và chủ động tài chính cho tương lai, gửi tiết kiệm là lựa chọn của không ít gia đình và người trẻ. Song song với đó, sự phát triển của ngân hàng số đang làm thay đổi cách khách hàng tiếp cận dịch vụ tài chính - nhanh hơn, thuận tiện hơn nhưng vẫn đảm bảo sự an tâm cần thiết.

Tại HDBank, việc gửi tiết kiệm hôm nay không chỉ dừng ở mục tiêu tích lũy và hưởng lãi, mà còn gắn liền cơ hội trúng thưởng giá trị thông qua chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” - hoạt động ưu đãi được triển khai thường niên và duy trì hơn ba thập kỷ qua. Ngoài ra, khi gửi tiết kiệm tại HDBank, khách hàng còn được cộng điểm khách hàng thân thiết (skypoint) để đổi hàng trăm phần quà hấp dẫn.

Nhận cơ hội trở thành tỷ phú khi gửi tiết kiệm tại HDBank

Chị Hằng (40 tuổi, kinh doanh tự do tại Bình Dương) xem việc gửi tiết kiệm là phần quen thuộc trong kế hoạch tài chính gia đình. Trước đây, chị thường giao dịch tại quầy, sau đó chuyển sang gửi online vì thuận tiện. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, từ nhập số tiền, chọn kỳ hạn đến xác nhận, quy trình gửi tiền được hoàn thành nhanh chóng, do đó chị không cần dành thời gian đến trực tiếp quầy để giao dịch.

“Tôi có thói quen gửi tiền tiết kiệm theo tháng, phần để dành cho con, phần thì dự phòng khi đau ốm. Tháng này vào app thì thấy HDBank tặng mã dự thưởng cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng với kỳ hạn từ 1 tháng. Tìm hiểu thì thấy chương trình quay số cũng uy tín và triển khai nhiều năm qua, có nhiều người trúng lớn. Tự nhiên tôi có động lực gửi đều đặn, cố gắng gom thêm mã để chờ tới kỳ quay số đầu tiên”, chị Hằng chia sẻ.

Nhiều người lựa chọn gửi tiết kiệm tại HDBank vì an toàn, tỷ lệ sinh lời cao và cơ hội nhận nhiều ưu đãi, phần quà từ chương trình “Tiết kiệm tỷ phú”.

Giống chị Hằng, anh Minh (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cũng có thói quen gửi tiết kiệm tại HDBank để quản lý khoản tiền tích lũy hàng tháng. Đến tháng 11, khi biết chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” tặng mã số dự thưởng cho mỗi khoản gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng, anh bắt đầu quan tâm hơn.

“Trước đây tôi gửi theo thói quen, đủ tiền thì mở sổ, có bao nhiêu thì gửi bấy nhiêu. Từ lúc biết đến chương trình, tôi quyết định gom góp thêm để gửi tiết kiệm trong tháng 12. Đặc biệt, tôi dự tính gửi online để được nhân đôi mã, tăng thêm cơ hội khi quay số”, anh Minh chia sẻ.

Theo anh Minh, việc gửi tiết kiệm lúc này không chỉ để hưởng lãi mà còn mang lại cảm giác hào hứng khi chờ tới các kỳ quay số. “Biết là xác suất trúng không thể nói trước, nhưng có thêm mã thì cũng thêm hy vọng, biết đâu mình lại là người may mắn”, anh hóm hỉnh.

Chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” mang đến những phần quà hấp dẫn với giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng .

Từ trải nghiệm của người dùng, gửi tiết kiệm không chỉ là quyết định tài chính an toàn mà còn trở thành hành trình tích lũy gắn liền với sự kỳ vọng. Với nhiều khách hàng, đó là niềm vui nho nhỏ khi biết rằng khoản tiền mình gửi hôm nay có thể mang đến những bất ngờ đáng giá trong các kỳ quay số sắp tới.

Hàng trăm giải thưởng giá trị chờ đón khách hàng

Trở lại trong năm 2025, chương trình “Tiết kiệm tỷ phú” được HDBank triển khai từ nay đến 28/2/2026, áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trên ứng dụng HDBank. Trong thời gian này, HDBank tổ chức 4 kỳ quay số, mang đến hàng trăm giải thưởng với tổng giá trị hấp dẫn.

Theo đó, 3 kỳ quay số đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026, với nhiều phần quà thiết thực như xe SH 125i, Smart TV QLED Samsung 85 inch, robot hút bụi cao cấp, máy lọc không khí và thẻ ATM Napas. Điểm nhấn của chương trình là kỳ quay số đặc biệt vào tháng 3/2026, với giải thưởng cao nhất là sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng , cùng nhiều phần quà giá trị.

Ngoài ra, HDBank còn dành ưu đãi bổ sung 1 mã dự thưởng nữa cho khách hàng mới, khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng lần đầu.

Đại diện ngân hàng trao sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng cho người thắng giải ở những mùa trước của chương trình “Tiết kiệm tỷ phú”.

Với hành trình hơn ba thập kỷ, “Tiết kiệm tỷ phú” được xem là chương trình ưu đãi gửi tiết kiệm lớn nhất trong năm của HDBank, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng trên cả nước. Tiếp nối sức hút đó, ngân hàng khuyến khích khách hàng gửi tiết kiệm online thông qua ưu đãi nhân đôi mã dự thưởng trong khuôn khổ chương trình năm 2025, qua đó giúp người dùng vừa an tâm tích lũy, vừa mở rộng cơ hội đón vận may.