HDBank tăng thêm ưu đãi cho chương trình 'Tiết kiệm tỷ phú'

Rộn ràng ngày giáp Tết, HDBank gia tăng loạt ưu đãi cho chương trình “Tiết kiệm tỷ phú”, giúp tiền gửi của khách hàng sinh lời và tặng kèm phần quà giá trị.

Ra mắt từ cuối năm 2025, “Tiết kiệm tỷ phú” nhanh chóng tạo sức hút. Khi gửi tiết kiệm tại quầy hoặc online từ 50 triệu đồng, khách hàng có cơ hội trúng thưởng quà giá trị từ sản phẩm công nghệ, đồ gia dụng giá trị cao, xe SH 150i cho đến sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng . Mô hình quay số livestream công khai và minh bạch, thu hút đông đảo người theo dõi mỗi kỳ quay số.

Chào năm mới với lộc xuân ý nghĩa, từ 7/2 đến 28/2, HDBank tiếp tục tung gói ưu đãi khai xuân như lời chúc “Đắc tài đắc lộc”, mở ra năm Bính Ngọ thịnh vượng và may mắn dành cho khách hàng.

Theo đó, người gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng được cộng thêm lãi suất lên đến 1,1%/năm, nhận tiền mặt lì xì đến 1,68 triệu đồng (áp dụng khi gửi tiết kiệm online từ 17/2 đến 27/2 và tại quầy từ 23/2 đến 27/2). Đặc biệt, trong ngày vía Thần Tài 26/2, khách hàng có cơ hội trúng một chỉ vàng SJC khi gửi tiết kiệm online.

HDBank tăng thêm ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm dịp năm mới.

Khi gửi tiết kiệm tại HDBank, bạn còn được cộng điểm khách hàng thân thiết (Skypoint) để đổi phần quà hấp dẫn. Lãi tăng, quà trao và vàng lấy vía, HDBank đang mang đến khởi đầu tài lộc cho khách hàng.

Song song ưu đãi cộng thêm, cơ cấu giải thưởng quen thuộc của “Tiết kiệm tỷ phú” được giữ nguyên để mọi người dễ dàng tham gia. Cụ thể, từ nay đến 28/2, khi gửi từ 50 triệu đồng với kỳ hạn từ 1 tháng tại quầy hoặc trên app HDBank/Đi HDBank, khách hàng được nhận mã số dự thưởng tương ứng với số tiền gửi. Khách hàng mới được cộng thêm mã dự thưởng, gửi càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng lớn.

Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) trên ứng dụng được nhân đôi số lượng mã số dự thưởng, có cơ hội trúng gấp đôi.

Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn. Đến nay, chương trình tổ chức hai buổi livestream quay số may mắn trên fanpage HDBank và ghi nhận sự hưởng ứng sôi nổi từ khách hàng trên cả nước. Kỳ livestream lần thứ 3 diễn ra vào 12/2, hứa hẹn tiếp tục mang đến khoảnh khắc vỡ òa khi những giải thưởng hấp dẫn tìm thấy chủ nhân.

Giải thưởng của 3 kỳ quay số đầu tiên gồm 3 giải đặc biệt mỗi giải là xe SH 125i; 3 giải nhất mỗi giải là smart tivi QLED Samsung 4K85 inch​; 9 giải nhì mỗi giải là robot hút bụi tự động Dreame L30S Ultra; 15 giải ba mỗi giải là máy lọc không khí LG PuriCare Aero Furniture; 60 giải khuyến khích 1 mỗi giải là thẻ ATM Napas 5 triệu đồng; 150 giải khuyến khích 2 mỗi giải là thẻ ATM Napas 2 triệu đồng.

Kỳ quay số đặc biệt dự kiến mở ngày 12/3 với cơ cấu giải thưởng gồm giải đặc biệt là sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng ​; 1 giải nhất là sổ tiết kiệm 500 triệu đồng​; 3 giải nhì mỗi giải gồm bếp từ kết hợp hút mùi Bosch; 5 giải ba, mỗi giải là tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side​; 10 giải tư, mỗi giải là máy rửa bát Bosch; 30 giải khuyến khích, mỗi giải là thẻ ATM Napas trị giá 6,868 triệu đồng​; cùng 50 giải khuyến khích 2, mỗi giải là thẻ ATM Napas trị giá 3,939 triệu đồng.