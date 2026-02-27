Khu đất dự kiến xây tòa tháp 99 tầng ở Thủ Thiêm

Tòa tháp dự kiến xây dựng trên lô đất 1.K1.8.HH rộng khoảng 1,26 ha, nằm trong khu quy hoạch rộng hơn 9 ha được định hướng là lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại phường An Khánh, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nếu phương án được thông qua, công trình sẽ được nâng từ tối đa 30 tầng lên 99 tầng, chiều cao từ 120 m lên 500 m, tức vượt qua độ cao của Landmark 81 và trở thành tòa nhà cao nhất cả nước.