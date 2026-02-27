Khu đất dự kiến xây tòa tháp 99 tầng ở Thủ Thiêm

|
Tòa tháp dự kiến xây dựng trên lô đất 1.K1.8.HH rộng khoảng 1,26 ha, nằm trong khu quy hoạch rộng hơn 9 ha được định hướng là lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế tại phường An Khánh, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nếu phương án được thông qua, công trình sẽ được nâng từ tối đa 30 tầng lên 99 tầng, chiều cao từ 120 m lên 500 m, tức vượt qua độ cao của Landmark 81 và trở thành tòa nhà cao nhất cả nước.
Khu đất có 4 mặt tiền đường, sở hữu vị trí đắc địa khi nằm gần các trục giao thông huyết mạch như cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm và khu đô thị Sala, tạo thuận lợi kết nối với phường Sài Gòn. Theo dự thảo điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 của Phân khu số 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang được phường An Khánh lấy ý kiến người dân, khu đất này có chức năng đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ - Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Tổng cộng, có 9 lô đất tại Phân khu số 1 này được bố trí xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (ký hiệu từ 1.K1.2.HH đến 1.K1.10.HH), với chỉ tiêu hệ số sử dụng đất (diện tích sàn) dự kiến được chuyển đổi toàn bộ để tăng hệ số sử dụng đất, nhằm xây dựng công trình cao tầng nổi bật (tối đa lên 40-50 tầng), tạo điểm nhấn, biểu tượng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế và cả khu vực.
Trên thực tế, hệ thống hạ tầng giao thông ở đây cơ bản đã hình thành từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, các khu đất vẫn um tùm cỏ mọc xen lẫn đầm lầy.
Dọc các tuyến đường dẫn vào khu đất dự kiến có tòa tháp 99 tầng, hiện mỗi buổi chiều đều ghi nhận rất đông người dân đến vui chơi, thả diều, dạo mát, tận hưởng không gian thoáng đãng.
Cách đó không xa, Công viên Sáng tạo rộng 10 ha, nơi từng là vùng đầm lầy hoang sơ, cũng đã đi vào hoạt động từ năm ngoái, trở thành điểm hẹn mới của người dân TP.HCM.
Quanh khu vực này, nhiều tòa nhà văn phòng và khu nhà ở cao tầng hạng sang đã vận hành ổn định.
Theo quy hoạch, không gian Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM có diện tích khoảng 899 ha, trải rộng tại phường Bến Thành, phường Sài Gòn, khu vực Thủ Thiêm và 64 ha khu vực sông Sài Gòn, với khoảng 1.000 tòa nhà cao tầng đủ điều kiện hoạt động. TP.HCM dự kiến chuẩn bị khoảng 16.000 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng khu lõi, với khoảng 9,2 ha tại Thủ Thiêm trong giai đoạn đầu, dự kiến đến 2027 đưa khu nhà trung tâm điều hành vào hoạt động.
Đối diện bên kia sông Sài Gòn, bắc qua cầu Ba Son, tòa nhà Saigon Marina IFC cao 55 tầng khánh thành vào tháng 8/2025 cũng là một công trình biểu tượng mới của thành phố.
Vị trí khu đất dự kiến xây dựng tháp 99 tầng.
