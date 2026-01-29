Hiện trạng vị trí 6 nhà ga của tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm

Ngày 26/1, UBND TP.HCM đã có văn bản chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính về việc giao Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu trong thời hạn 4 tháng. Trong ảnh là điểm đầu của tuyến metro số 2A Bến Thành - Thủ Thiêm được đặt tại ga ngầm Bến Thành.

Ga Hàm Nghi được quy hoạch nằm trên trục đường Hàm Nghi, khu vực tập trung dày đặc các cao ốc văn phòng, trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ của phường Sài Gòn.

Vị trí dự kiến ga ngầm Hàm Nghi sẽ được xây dựng gần đoạn giao nhau của đường Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng. Nhà ga đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu đi lại của lực lượng lao động lớn tại khu vực lõi CBD hiện hữu.

Sau đó tuyến metro số 2A sẽ băng ngang qua sông Sài Gòn tiến đến ga Đại lộ Vòng Cung được đặt trên trục giao thông chính của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi định hình không gian kiến trúc hiện đại với mật độ xây dựng thấp và nhiều mảng xanh.

Theo quy hoạch, Đại lộ Vòng Cung (ký hiệu R1) được thiết kế chạy uốn cong quanh lõi trung tâm Thủ Thiêm, liên kết các trục chính khác như đại lộ Mai Chí Thọ, đường ven sông Sài Gòn, khu quảng trường trung tâm và các khu chức năng tài chính - thương mại - dịch vụ.

Việc tích hợp ga metro ngay trên trục này không chỉ nâng cao năng lực vận chuyển hành khách, mà còn tạo điều kiện hình thành các mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), khuyến khích người dân sử dụng metro thay cho phương tiện cá nhân.

Tại khu vực giao giữa đường Nguyễn Cơ Thạch và đại lộ Mai Chí Thọ (bên trái) sẽ xây dựng ga ngầm Cung Thiếu Nhi của tuyến metro số 2A (Bến Thành - Tham Lương).

Ga ngầm Cung Thiếu Nhi không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, mà còn đóng vai trò là điểm trung chuyển quan trọng, kết nối giao thông công cộng với các hoạt động văn hóa - giáo dục quy mô lớn tại khu vực này.

Ga Bệnh viện Quốc tế nằm trong khu vực tập trung các cơ sở y tế chất lượng cao của Thủ Thiêm trong tương lai. Nhà ga đóng vai trò kết nối trực tiếp metro với hệ thống bệnh viện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, bệnh nhân và đội ngũ y tế tiếp cận giao thông công cộng an toàn, nhanh chóng.

Vị trí ga ngầm được đặt tại đây giúp giảm áp lực giao thông mặt đất, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Ga Bình Khánh được bố trí tại khu vực tiếp giáp giữa Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu dân cư hiện hữu phía đông nam thành phố.

Nhà ga phục vụ lượng lớn nhu cầu đi lại của người dân khu vực Bình Khánh, đồng thời kết nối Thủ Thiêm với các hướng giao thông đi quận 7 và khu nam TP.HCM.

Ga Thủ Thiêm là điểm kết thúc của tuyến metro số 2A. Nhà ga phục vụ trực tiếp khu trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ trong tương lai, tăng cường kết nối nhanh giữa hai bờ sông Sài Gòn.

Ga Thủ Thiêm sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 17 ha, tọa lạc tại phường Bình Trưng, TP.HCM. Vị trí của nhà ga nằm liền kề các trục giao thông huyết mạch là đại lộ Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống và tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hứa hẹn trở thành một đầu mối giao thông quan trọng, kết nối thuận tiện giữa khu vực nội đô và các tỉnh lân cận.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án metro số 2 TP.HCM đến nay đã đạt tỷ lệ 100%. Ngay sau lễ khởi công, 2 trong tổng số 11 ga đang được triển khai công tác khảo sát địa chất.

