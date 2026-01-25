Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Xuyên đêm khoan khảo sát địa chất tại ga metro số 2 TP.HCM

  • Chủ nhật, 25/1/2026 09:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 24/1, lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM trực tiếp kiểm tra công tác khoan khảo sát địa chất tại ga Lê Thị Riêng, thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

metro so 2 anh 1

Tối 24/1, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cùng đại diện nhà thầu đã kiểm tra thực địa việc triển khai tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ga Lê Thị Riêng và ga Phạm Văn Bạch là hai nhà ga đầu tiên trong tổng số 11 ga được triển khai công tác khảo sát địa chất ngay sau lễ khởi công ngày 15/1, nhằm phục vụ công tác bố trí máy đào TBM.
metro so 2 anh 2

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết công việc khảo sát dự kiến hoàn thành trong 3 ngày tới, qua đó xác định các thông số kỹ thuật của nền đất, phục vụ công tác thiết kế móng cọc cho các nhà ga.

metro so 2 anh 3

Theo kế hoạch, đến tháng 3, hồ sơ kỹ thuật của hai ga Lê Thị Riêng và Phạm Văn Bạch sẽ hoàn thành. Dự án sau đó bước vào giai đoạn đào, thi công kết cấu và chuẩn bị lắp đặt, vận hành máy đào TBM, dự kiến sau khoảng 1 năm sẽ đủ điều kiện thả máy. Máy đào TBM (Tunnel Boring Machine) là một thiết bị cơ giới hiện đại được ví như "robot khổng lồ" chuyên dùng để đào đường hầm xuyên lòng đất.
metro so 2 anh 4

Tại ga Lê Thị Riêng, nhà thầu dự kiến bố trí 3 máy đào TBM, gồm 2 máy đào theo hướng về ga Bến Thành, 1 máy đào theo hướng ga Bảy Hiền. Sau khi hoàn thành giai đoạn này, máy đào từ ga Bảy Hiền sẽ được quay đầu để tiếp tục thi công, nhằm bảo đảm tiến độ.
metro so 2 anh 5

Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án metro số 2 (thuộc MAUR), cho biết ngoài hơn 200 lỗ khoan đã thực hiện, dự án đang triển khai khoan bổ sung hơn 500 lỗ khoan dọc tuyến. Việc này nhằm đánh giá cụ thể địa tầng, giúp kiểm soát chặt chẽ quá trình thi công, đặc biệt tại các đoạn sử dụng máy đào hầm TBM.
metro so 2 anh 6

Theo ông Phan Công Bằng, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời có ý nghĩa lớn về phát triển hạ tầng giao thông đô thị. Quá trình thi công dự kiến diễn ra trong 57 tháng, chia thành 12 mốc chính để kiểm soát chặt chẽ tiến độ của nhà thầu, đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn vào năm 2032.
metro so 2 anh 7

Hơn 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán, đơn vị thi công cam kết phối hợp điều tiết giao thông, chủ động bố trí nhân sự và xây dựng các phương án lưu thông thay thế nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trước mắt, để giảm thiểu ảnh hưởng, dự án sẽ tạm nghỉ thi công khoảng một tuần dịp Tết Nguyên đán và tiếp tục triển khai từ mùng 6 Tết.

Tuyến metro số 2 TP.HCM chính thức khởi công sau 16 năm chờ đợi

Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài 11 km với vốn đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, chính thức khởi công sáng 15/1.

11:44 15/1/2026

Hướng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương khởi công sáng nay

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương dài gần 11,3 km, đi qua các tuyến đường chính như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh... nhằm kết nối trung tâm TP.HCM với khu tây bắc.

04:49 15/1/2026

Đường nghìn tỷ qua 'siêu phường' đông dân nhất Đồng Nai sắp thông xe

Dự án đường trục trung tâm TP Biên Hòa (hiện là phường Trấn Biên, Đồng Nai) đang tăng tốc thi công, huy động 3 ca, 4 kíp, đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước Tết.

29:1753 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Tuyen metro so 2 TP.HCM se khoi cong ngay mai hinh anh

Tuyến metro số 2 TP.HCM sẽ khởi công ngày mai

10:02 14/1/2026 10:02 14/1/2026

0

Tuyến metro số 2 TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương) được phê duyệt từ năm 2010 nhưng tiến độ liên tục bị lùi lại. Đến nay, công trình sẽ chính thức khởi công vào ngày mai (15/1).

Gio qua Tet duoi 500.000 dong ban chay hinh anh

Giỏ quà Tết dưới 500.000 đồng bán chạy

7 phút trước 11:06 25/1/2026

0

Giỏ quà Tết 2026 giá 300.000-500.000 đồng đang chiếm ưu thế tại các hệ thống bán lẻ lớn ở TP.HCM, vì vậy cũng được tăng mạnh sản lượng để đón sức mua tăng dần từ nay đến Tết.

Dat nen phia Nam ruc rich 'am' tro lai hinh anh

Đất nền phía Nam rục rịch 'ấm' trở lại

5 giờ trước 06:03 25/1/2026

0

Các số liệu thị trường cho thấy loại hình đất nền khu vực phía Nam đang "ấm" trở lại nhờ hưởng lợi từ các dự án hạ tầng, khu đô thị lớn.

Khương Nguyễn

metro số 2 TP.HCM tuyến Metro số 2 Metro Tham Lương ga Lê Thị Riêng công viên Thỏ Trắng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý