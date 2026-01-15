Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hướng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương khởi công sáng nay

  • Thứ năm, 15/1/2026 04:49 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương dài gần 11,3 km, đi qua các tuyến đường chính như Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh... nhằm kết nối trung tâm TP.HCM với khu tây bắc.

4 'đại dự án' 240.000 tỷ sắp khởi công tại TP.HCM

Ngày 15/1, TP.HCM sẽ khởi công, động thổ đồng loạt tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và siêu dự án Rạch Chiếc, tổng vốn gần 240.000 tỷ đồng.

12:05 12/1/2026

Hiện trạng khu vực sắp khởi công cầu Cần Giờ hơn 13.000 tỷ

Cầu Cần Giờ với tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỷ sắp khởi công ngày 15/1. Công trình được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

23 giờ trước

Hiện trạng Khu thể thao lớn nhất TP.HCM sắp khởi công

Sau hơn 30 năm quy hoạch, Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc rộng gần 187 ha, tổng mức đầu tư hơn 145.600 tỷ đồng dự kiến khởi công 15/1.

06:02 13/1/2026


Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

An Khả - Liên Phạm

metro số 2 TP.HCM ga bến thành depot tham lương metro tp.hcm

