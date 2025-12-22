TP.HCM chốt kéo dài tuyến metro số 2, điều chỉnh thiết kế nhà ga

UBND TP.HCM thống nhất kéo dài tuyến metro số 2 thêm 200 m để kết nối ga Bến Thành và điều chỉnh thiết kế các nhà ga nhằm thuận tiện cho hành khách trung chuyển giữa các tuyến.

UBND TP.HCM chốt phương án kéo dài tuyến metro số 2 để kết nối vào ga Bến Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình của dự án tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, chiều dài tuyến được điều chỉnh tăng từ 11 km lên 11,2 km. Đoạn đi ngầm dài 9,2 km, đoạn chuyển tiếp dài 0,2 km, đoạn trên cao dài 0,8 km và đoạn đi trên mặt đất vào depot là 0,9 km.

Điểm đầu tuyến được kéo dài, đấu nối vào ga Bến Thành của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để đảm bảo kết nối đồng bộ. Việc bổ sung ga Bến Thành nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ giữa tuyến metro số 1 và 2 tại khu vực trung tâm, làm tăng chiều dài toàn tuyến nhưng chủ yếu sử dụng đất công cộng như lòng đường, vỉa hè, công viên, không phát sinh thu hồi đất nhà dân.

Ranh dự án tại một số nhà ga được hiệu chỉnh để bổ sung phạm vi công trình, đồng thời cập nhật lại vị trí các tháp thông gió, làm mát theo đúng thực tế giải phóng mặt bằng đã hoàn thành trước đó, bảo đảm thống nhất với các quyết định và văn bản chấp thuận của UBND TP.HCM.

Đối với các ga trung chuyển, phương án mặt bằng được điều chỉnh nhằm tăng hiệu quả khai thác và thuận tiện cho hành khách.

Theo quy hoạch mạng lưới metro trên địa bàn TP.HCM, tuyến số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) sẽ giao cắt với tuyến metro số 3 trong tương lai tại ga Tao Đàn, giao cắt với tuyến số 5 tại ga Bảy Hiền và giao cắt với tuyến số 6 tại ga Bà Quẹo.

Với phương án điều chỉnh hướng tuyến metro số 2, ga Tao Đàn sẽ được rút ngắn chiều dài ga còn 244,6 m để khách hàng di chuyển thuận tiện hơn đến ke ga tuyến metro số 3. Tại ga Bảy Hiền, phương án điều chỉnh tạo kết nối trực tiếp giữa hai ke ga của tuyến metro số 2 và metro số 5.

Ga Bà Quẹo cũng được hiệu chỉnh vị trí và dạng ke ga của tuyến metro số 6 nhằm tránh ảnh hưởng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời rút ngắn chiều dài đào hở, tiết kiệm chi phí và không làm phát sinh giải phóng mặt bằng.

Hướng tuyến metro số 2 theo trục đường Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh; đi qua địa bàn 14 phường, gồm: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.

UBND TP.HCM giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) hoàn thiện hồ sơ theo đúng quyết định phê duyệt và quy định pháp luật; tiếp tục rà soát, đánh giá ảnh hưởng của các tuyến metro khác trong khu vực để cập nhật vào dự án.

Các sở, ngành và UBND của 14 phường liên quan có trách nhiệm điều chỉnh, cập nhật và công bố các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp với phương án tuyến đã được phê duyệt.

Dự án đã hoàn tất thu hồi 251.136 m2 đất, ảnh hưởng 585 trường hợp và đã bàn giao mặt bằng đạt 100%.

Hiện, MAUR đang phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị tư vấn để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục quan trọng, gồm trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu EPC cho các gói thầu; đồng thời lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED đối với các hạng mục dự kiến khởi công.

Mục tiêu là bảo đảm đủ điều kiện khởi công toàn tuyến metro số 2 vào ngày 15/1/2026, phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2030.

Theo phương án công nghệ do MAUR đề xuất và đã được UBND TP.HCM chấp thuận, tuyến metro số 2 sẽ nâng cấp mức độ tự động hóa lên GoA4, tức là vận hành hoàn toàn tự động, không có lái tàu và nhân viên trên tàu. Việc lựa chọn công nghệ mới tuân thủ các nguyên tắc: áp dụng hệ thống tiêu chuẩn châu Âu, tích hợp công nghệ tiên tiến, đồng thời đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Việc cập nhật công nghệ nhằm bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ, liên thông với tuyến metro số 1 và các tuyến metro khác trong tương lai. MAUR đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng để tiếp thu, giải trình và hoàn thiện nội dung liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án.