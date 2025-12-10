TP.HCM ưu tiên phát triển đô thị TOD quanh metro số 2

Trong giai đoạn đầu, TP.HCM sẽ ưu tiên thí điểm tại 5 vị trí quanh ga và depot Tham Lương, hướng tới phát triển đô thị nén, giảm xe cá nhân và tối ưu hóa sử dụng đất.

Theo kế hoạch, các nhà ga tuyến metro số 2 đều thực hiện TOD. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa ký ban hành kế hoạch khai thác các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) dọc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo kế hoạch, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ 12 nhà ga của tuyến metro số 2 và depot Tham Lương.

Ranh giới khu vực TOD bao gồm nhà ga, depot và vùng phụ cận trong bán kính 1 km, tính từ tâm quy ước của nhà ga, depot. Với những thửa đất chỉ có một phần diện tích nằm trong bán kính, UBND TP.HCM sẽ xác định ranh giới toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất trong khu vực TOD.

Ở giai đoạn đầu, TP.HCM ưu tiên nghiên cứu quy hoạch TOD thí điểm tại 5 vị trí, gồm: Depot Tham Lương, ga Phạm Văn Bạch, ga Tân Bình, ga Bảy Hiền, ga Bến Thành. Các khu vực còn lại sẽ được triển khai sau.

Quy hoạch TOD tại TP.HCM được thực hiện theo Nghị quyết 38/2025/NQ-HĐND, với định hướng tập trung dân cư, thương mại, văn phòng quanh các điểm kết nối metro trong bán kính đi bộ, nhằm tối ưu hóa sử dụng đất, tăng hiệu quả công trình công cộng, giảm phương tiện cá nhân và hạn chế phát thải ô nhiễm. Các giải pháp quy hoạch phải kết hợp hài hòa với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương.

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan lập báo cáo rà soát quy hoạch, đề cương, dự toán, lựa chọn tư vấn, tổ chức lập quy hoạch các khu vực TOD.

Sở cũng phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoạt động quy hoạch, báo cáo UBND TP.HCM về phương thức tài trợ, kết quả, sản phẩm tài trợ cho các khu vực TOD.

Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì bố trí nguồn vốn lập quy hoạch các khu vực TOD, xác định khu vực mời gọi đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần phối hợp rà soát quỹ đất, cơ sở pháp lý đất đai và đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát, chuẩn bị quỹ đất để kêu gọi đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý Đường sắt đô thị cung cấp thông tin vị trí, quy mô nhà ga, phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng, hướng tuyến đường sắt metro số 2 và tham gia góp ý theo yêu cầu của các sở, ngành.