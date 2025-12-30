Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất tiết kiệm 6 tháng lên tới 8,1%

Cake by VPBank đang triển khai chính sách cộng thêm lãi suất theo bậc thang, đưa lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng lên tới 8,1%/năm đối với các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng.

Lãi suất gửi tiết kiệm liên tục tăng trong giai đoạn cuối năm. Ảnh: Việt Linh.

Ngân hàng số Cake by VPBank mới đây đã triển khai chính sách cộng thêm lãi suất theo bậc thang, qua đó đưa mức lãi suất thực nhận đối với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng lên tới 8,1%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.

Cụ thể, ngân hàng số này áp dụng cơ chế cộng trực tiếp lãi suất ưu đãi vào lãi suất niêm yết khi khách hàng mở mới tài khoản tiền gửi có kỳ hạn thông qua ứng dụng Cake Bank trong thời gian từ ngày 25 đến 31/12. Riêng với kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất được cộng thêm tăng dần theo số dư tiền gửi, dao động từ 0,2%/năm đến tối đa 1%/năm.

Theo đó, khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 6 tháng sẽ được cộng thêm tới 1%/năm lãi suất so với mức niêm yết. Với lãi suất niêm yết hiện hành là 7,1%/năm, tổng lãi suất thực nhận theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ có thể đạt từ 7,3%/năm đến 8,1%/năm, thuộc nhóm cao nhất trên thị trường hiện nay đối với kỳ hạn 6 tháng.

Không chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi lớn, chính sách ưu đãi này còn được triển khai với nhiều mức tiền gửi khác nhau. Cụ thể, tiền gửi từ 500 triệu đồng được cộng thêm 0,8% lãi suất; từ 200 triệu đồng được cộng thêm 0,6%; từ 100 triệu đồng được cộng thêm 0,4%; và từ 20 triệu đồng được cộng thêm 0,2% đối với kỳ hạn 6 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm tiêu chuẩn đang được Cake by VPBank áp dụng. Ảnh: Cake.vn.

Ngoài kỳ hạn 6 tháng, nhà băng này cũng áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 7 tháng trở lên, với mức cộng thêm dao động trong khoảng 0,2-0,6%/năm, tùy số dư tiền gửi.

Điều kiện áp dụng chương trình bao gồm giá trị tiền gửi tối thiểu 20 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên và khoản tiền gửi không được tất toán trước hạn. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều phương thức nhận lãi như lĩnh lãi cuối kỳ, lĩnh lãi đầu kỳ, lĩnh lãi hàng tháng hoặc hàng quý.

Trước đó, PGBank đã cũng thông báo áp dụng mức lãi suất 7,1%/năm cho các khoản tiền gửi online kỳ hạn 6 tháng. Các kỳ hạn ngắn 1-3 tháng được PGBank duy trì ở mức tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là 4,75%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, PGBank niêm yết lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng, trong khi mức lãi suất cao nhất 7,3%/năm được áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng.

OCB cũng là một trong những ngân hàng đang chi trả mức lãi suất tương đối cao trên thị trường. Hiện nhà băng này niêm yết lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng ở mức 6,2%/năm; kỳ hạn 12-15 tháng là 6,5%/năm; và các kỳ hạn 18-36 tháng dao động quanh mức 6,7-7,1%/năm.

Trong nhóm ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Hong Leong Việt Nam cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động lên tới 7%/năm, áp dụng cho tiền gửi online kỳ hạn 6 tháng. Tiền gửi kỳ hạn 9 tháng cũng được tăng lên mức 6,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,6%/năm và kỳ hạn 13 tháng là 6,5%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-3 tháng tại ngân hàng này hiện được giữ ở mức trần 4,75%/năm.

Ngoài ra, một số ngân hàng ngoại khác như UOB, CIMB và Public Bank cũng đã lần lượt điều chỉnh tăng lãi suất huy động đối với các kỳ hạn ngắn để hút dòng tiền gửi cuối năm, đưa mức lãi suất chạm trần quy định của NHNN là 4,75%/năm.