Ngày càng nhiều ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm 7-8%/năm

Nhiều ngân hàng tiếp tục tung chương trình ưu đãi lãi suất, đưa mức lãi huy động tiền gửi khách hàng cá nhân cao nhất trên thị trường lên 7-8%/năm.

Nhiều ngân hàng thương mại quy mô nhỏ liên tục triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất vào thời điểm cuối năm. Ảnh: Nam Khánh.

Trong tháng cuối năm, PVCombank cho biết ngân hàng áp dụng mức cộng 1,5% lãi suất cho khách hàng cá nhân mở tài khoản trực tuyến vào các "ngày vàng" thứ Sáu hàng tuần.

Đây là chính sách ưu đãi áp dụng cho các khách hàng tham gia sản phẩm Tiền gửi Đại Chúng hoặc Tiền gửi định kỳ trả lãi trước trên kênh online, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và số tiền gửi từ 100 triệu đồng.

Trước đó, PVCombank cũng đã thông báo điều chỉnh tăng mạnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại tất cả kỳ hạn, với mức cao nhất lên tới 8,3%/năm (theo điều kiện), áp dụng từ ngày 12/12.

Tương tự, ABBank cũng vừa công bố chương trình "Chiến thắng vàng - lãi suất vàng", qua đó cộng lãi suất 1,2% so với biểu lãi suất tiết kiệm niêm yết, áp dụng đến hết 23/12 dành cho kỳ hạn 6 và 12 tháng. Theo đó, khách hàng gửi tiền kỳ hạn 12 tháng tại nhà băng này được hưởng lãi suất tiết kiệm 6,7-6,8%/năm.

Còn tại BVBank, nhà băng này vừa tung gói ưu đãi cộng lãi suất 0,5% so với mức niêm yết trong vòng một tháng, tính từ 17/12 đến giữa tháng 1 năm sau.

Ưu đãi áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng tại quầy hoặc gửi trực tuyến với kỳ hạn từ 6 đến 18 tháng, đưa lãi suất tiền gửi tại BVBank ở các kỳ hạn 6-8 tháng lên mức 6,8%/năm, thuộc nhóm cao nhất thị trường hiện nay.

Từ cuối tháng 10 trước đó, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) đã áp dụng chính sách cộng thêm tối đa 1,4% lãi suất cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm online trên app banking. Với ưu đãi này, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại nhà băng này cũng lên xấp xỉ mức 7%/năm, cũng nằm trong nhóm bạo chi nhất thị trường hiện nay.

Thực tế, cuộc đua tăng lãi suất huy động đã bắt đầu từ cuối tháng 10, và đến nay đã lan sang các ngân hàng trong nhóm quốc doanh với việc cả 4 nhà băng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank, đều đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động mới.

Sau khi điều chỉnh, lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trở lên của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng quốc doanh đã tương đương với giai đoạn 2023, trong khi lãi suất kỳ hạn ngắn vẫn thấp hơn khoảng 0,5%.

Cụ thể, hiện lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-3 tháng tại nhóm ngân hàng quốc doanh vào khoảng 2,1-2,4%/năm, tăng 0,5% so với trước đó; tiền gửi kỳ hạn 6-9 tháng tăng 0,6% lên 3,5%/năm và tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tăng lên 5,2%/năm. Lãi suất các ngân hàng này chấp nhận chi trả cho tiền gửi kỳ hạn 24-36 tháng cũng tăng lên 5,3%/năm.