Tin vui cho người dân bị thu hồi đất làm sân bay Gia Bình

Tỉnh Bắc Ninh cho phép người dân bị thu hồi đất ở để xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xem xét giao thêm đất ở có thu tiền sử dụng đất, ngoài lô tái định cư theo quy định.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký ban hành Quyết định số 19/2026/QĐ-UBND quy định chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/3.

Theo quyết định, đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan đến việc thu hồi đất ở tại các xã nằm trong khu vực triển khai dự án, gồm Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao.

Ngoài các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hiện hành, tỉnh Bắc Ninh ban hành thêm cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm quốc gia này.

Cụ thể, hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất ở, nếu đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, ngoài việc được bố trí một lô đất tái định cư còn có thể được xem xét giao thêm đất ở có thu tiền sử dụng đất nếu có nhu cầu.

Diện tích đất được xem xét giao thêm phụ thuộc vào diện tích đất ở bị thu hồi. Trường hợp có tổng diện tích đất ở bị thu hồi từ 300 m2 đến dưới 600 m2 có thể được xem xét giao thêm tối đa một lô đất với diện tích không quá 100 m2.

Nếu diện tích thu hồi từ 600 m2 đến dưới 900 m2, người dân có thể được xem xét giao thêm tối đa 2 lô đất, mỗi lô không quá 100 m2. Với trường hợp bị thu hồi từ 900 m2 trở lên, có thể được xem xét giao thêm tối đa 3 lô đất, mỗi lô tối đa 100 m2.

Việc giao đất phải đảm bảo tổng diện tích đất được giao không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi, đồng thời phù hợp với quy hoạch chi tiết phân lô tại các khu tái định cư của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với các lô đất này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện; Sở Xây dựng kiểm tra việc triển khai dự án; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp các địa phương tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn đang được triển khai tại tỉnh Bắc Ninh, với diện tích quy hoạch khoảng 1.960 ha và định hướng phát triển thành sân bay quốc tế lưỡng dụng dân sự - quốc phòng.

Theo quy hoạch, sân bay có hai đường băng dài 3.500-4.000 m, công suất khoảng 30 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030 và hướng tới 50 triệu khách vào năm 2050. Dự án được kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không mới của miền Bắc, hỗ trợ giảm tải cho sân bay quốc tế Nội Bài và phục vụ các sự kiện quốc tế lớn trong tương lai.