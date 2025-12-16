Xuất hiện lãi suất tiết kiệm 8,3%/năm

PVCombank vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất tiền gửi tại tất cả kỳ hạn, với mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất lên tới 8,3%/năm, áp dụng từ ngày 12/12.

Từ ngày 12/12, ngân hàng PVCombank bắt đầu áp dụng biểu lãi suất tiết kiệm mới tại tất cả các kỳ hạn. Ảnh: Chí Hùng.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân vừa được PVCombank cập nhật, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng đã được nâng lên 4,75%/năm, cũng là mức kịch trần mà Ngân hàng Nhà nước cho phép với các khoản tiền gửi dưới 6 tháng.

So với biểu lãi suất trước đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tại nhà băng này đã tăng tới 0,8%, kỳ hạn 2 tháng tăng 0,7%, kỳ hạn 3 tháng tăng 0,65%, kỳ hạn 4 tháng tăng 0,55% và kỳ hạn 5 tháng tăng 0,45%.

Ở nhóm kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cũng được nhà băng này tăng thêm 0,6%, lên mức 5,8%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tại PVCombank đã chính thức vượt mốc 6%/năm, sau khi đồng loạt tăng thêm 0,5%. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 12 và 13 tháng lần lượt đạt 6,1%/năm và 6,3%/năm; trong khi kỳ hạn 15-36 tháng được niêm yết ở mức 6,8%/năm, mức cao nhất trong biểu lãi suất công bố hiện nay của các ngân hàng.

Ngoài ra, PVCombank cũng triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm lãi suất lên tới 1,5%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến vào các ngày thứ Sáu trong tháng 12. Theo đó, khách hàng cá nhân mở mới khoản tiền gửi online trên nền tảng PVConnect, với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và số tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng, sẽ được hưởng mức lãi suất cộng thêm này.

Như vậy, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, lãi suất thực nhận của khách hàng tại PVCombank có thể lên tới 7,6%/năm với kỳ hạn 12 tháng, 7,8%/năm với kỳ hạn 13 tháng và 8,3%/năm đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 15-36 tháng, mức cao nhất trên thị trường trong hơn 2 năm trở lại đây.

Song song với lãi suất tiền gửi online, PVCombank cũng điều chỉnh lãi suất tiền gửi tại quầy với mức tăng tương tự.

Theo sản phẩm Tiền gửi Đại Chúng, ngân hàng này vẫn duy trì mức lãi suất lên tới 9%/năm cho khách hàng gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 12-13 tháng.

Thực tế, trong hơn một tháng trở lại đây, một loạt ngân hàng thương mại đã công bố biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới với xu hướng tăng mạnh ở nhiều kỳ hạn. Riêng giai đoạn cuối tháng 11 và đầu tháng 12, BVBank cũng đã tăng lãi suất tiết kiệm trực tuyến 0,05-0,3%/năm ở hầu hết kỳ hạn; VietinBank cũng tăng lãi suất tiết kiệm 0,4-0,6%/năm, áp dụng với các kỳ hạn ngắn; MB tăng lãi suất 0,35-0,6%/năm...

Theo thống kê, trong tháng 11, đã có hơn 20 ngân hàng tăng lãi suất huy động với mức tăng 0,2-0,6%/năm các kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng, bao gồm VPBank, HDBank, GPBank...