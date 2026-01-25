Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhận thưởng Tết bao nhiêu mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

  • Chủ nhật, 25/1/2026 20:57 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Tiền thưởng Tết được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, song người lao động chỉ phải nộp thuế nếu tổng thu nhập sau khi trừ bảo hiểm và giảm trừ gia cảnh lớn hơn 0.

Tiền thưởng Tết là khoản thu nhập phải chịu thuế TNCN. Ảnh: Nam Khánh.

Cuối năm, nhiều doanh nghiệp bắt đầu công bố mức thưởng Tết cho người lao động. Hiện nay, theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công thì tiền thưởng Tết không thuộc các khoản tiền thưởng được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN. Do đó, tiền thưởng Tết được xác định là khoản thu nhập phải chịu thuế TNCN.

Theo Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân, thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất tại Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế, trừ đi các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc…

Trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú, người nộp thuế còn được trừ vào thu nhập chịu thuế mức giảm trừ gia cảnh. Cụ thể, Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15 tăng mức giảm trừ gia cảnh từ năm 2026 quy định mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản đóng bảo hiểm - Giảm trừ gia cảnh

Như vậy, người lao động sẽ phải nộp thuế khi có thu nhập tính thuế lớn hơn 0. Điều này đồng nghĩa tổng thu nhập chịu thuế (gồm tiền lương và tiền thưởng Tết) sau khi trừ đi các khoản đóng bảo hiểm và giảm trừ gia cảnh mà lớn hơn 0 thì người lao động phải nộp thuế.

Nếu phát sinh thu nhập tính thuế, người lao động sẽ tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 9 Luật Thuế thu nhập cá nhân:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 120 Đến 10 5
2 Trên 120 đến 360 Trên 10 đến 30 10
3 Trên 360 đến 720 Trên 30 đến 60 20
4 Trên 720 đến 1.200 Trên 60 đến 100 30
5 Trên 1.200 Trên 100 35

Minh Khánh

thưởng tết Tiền mã hóa thuế thu nhập cá nhân

