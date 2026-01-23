Ngân hàng Nhà nước bác tin đồn loại bỏ tiền mệnh giá 1.000-5.000 đồng

Ngân hàng Nhà nước khẳng định thông tin loại bỏ mệnh giá tiền từ 1.000 đến 5.000 đồng là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.

Tiền mệnh giá 1.000 đồng và 5.000 đồng vẫn được lưu hành bình thường. Ảnh: Nam Khánh.

Tối 23/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin không chính xác trên mạng xã hội liên quan đến việc lưu hành tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng.

Trước đó, một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin NHNN dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng. Cơ quan này khẳng định thông tin nêu trên là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.

Theo NHNN, việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam được thực hiện đúng quy định pháp luật trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, NHNN thường xuyên cung cấp thông tin chính thức đầy đủ, kịp thời, chính xác về các chủ trương, chính sách pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

NHNN đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.