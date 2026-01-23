Chưa rõ ngày nhà máy Halong Canfoco Hải Phòng hoạt động trở lại

Sau khi buộc phải tạm dừng nhà máy tại Hải Phòng, Halong Canfoco thừa nhận chưa xác định được thời điểm khôi phục sản xuất do vướng các chứng nhận an toàn thực phẩm.

Công ty Đồ hộp Hạ Long được thành lập từ năm 1957 là chủ thương hiệu đồ hộp pate cột đèn Hải Phòng. Ảnh: Minh Thúy/FB.

CTCP Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco (UPCoM: CAN) mới đây đã có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến việc tiêu hủy nguyên liệu vi phạm cũng như quyết định tạm dừng hoạt động nhà máy tại Hải Phòng.

Cụ thể, Halong Canfoco khẳng định toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu vi phạm và các hàng hóa đều bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và tiêu hủy sau đó, không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Về thông tin chế biến 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp đã bị tiêu hủy, doanh nghiệp cho biết ngay sau khi phát hiện sự việc, theo khuyến nghị của cơ quan chức năng, công ty đã đề nghị tiêu hủy toàn bộ các lô hàng tồn kho có liên quan đến nguyên liệu thịt lợn, bao gồm cả sản phẩm sử dụng nguyên liệu trong nước và nguyên liệu nhập khẩu.

Cụ thể, các sản phẩm bị tiêu hủy gồm 134 thùng 10 hộp (48 hộp/thùng) Pate Cột Đèn loại 90 g/hộp và 156 thùng 23 hộp (48 hộp/thùng) Pate Cột Đèn loại 150 g/hộp. Tổng số lượng gần 14.000 hộp, tương đương khoảng 1,7 tấn pate thành phẩm.

Doanh nghiệp khẳng định đây là các thành phẩm còn tồn kho tại nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, không được sản xuất từ số nguyên liệu vi phạm nói trên, đã được kiểm nghiệm cho kết quả âm tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thận trọng, công ty vẫn chủ động đề xuất và thực hiện tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Về khối lượng khoảng 1,7 tấn thành phẩm tiêu hủy, công ty đánh giá khối lượng này là không lớn so với tổng quy mô hoạt động, không làm gián đoạn hoạt động và không phát sinh ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cũng như khả năng hoạt động liên tục.

Do vậy, công ty nhận định việc này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghĩa “ảnh hưởng trọng yếu” quy định tại Thông tư 96/2020.

Halong Canfoco cho biết tại thời điểm tháng 9/2025, khi vụ việc xảy ra, công ty nhận thấy việc tiêu hủy nêu trên không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá trị nguyên liệu bị tiêu hủy chưa gây ảnh hưởng trọng yếu đến dòng tiền, khả năng thanh toán, kết quả kinh doanh và kế hoạch sản xuất chung.

Hoạt động sản xuất - kinh doanh vẫn được duy trì bình thường. Do vậy, công ty nhận định sự kiện này chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, sau khi thông tin về vụ việc được nêu, hàng loạt khách hàng và đối tác có động thái yêu cầu hoàn trả hàng và dừng hợp tác, công ty nhận thấy vụ việc đã vượt ngoài khả năng kiểm soát, ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh nên đã thực hiện công bố thông tin.

Về việc tạm dừng hoạt động nhà máy tại Hải Phòng từ ngày 12/1, công ty cho biết nguyên nhân là hệ thống chứng nhận ISO đã bị thu hồi và chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 bị đình chỉ, khiến sản phẩm không đủ điều kiện lưu thông. Do quá trình khắc phục cần nhiều thời gian, doanh nghiệp hiện chưa xác định được thời điểm hoạt động trở lại thay vì tối đa 14 ngày như thông báo trước.