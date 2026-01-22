Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Việt Nam được nâng hạng nợ dài hạn có bảo đảm

  • Thứ năm, 22/1/2026 20:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ dài hạn cao cấp có bảo đảm của Việt Nam từ mức BB+ lên BBB-.

Công cụ nợ dài hạn cao cấp có bảo đảm của Việt Nam được xếp hạng BBB-. Ảnh: Nam Khánh.

Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa quyết định nâng xếp hạng tín nhiệm đối với các công cụ nợ dài hạn cao cấp có bảo đảm của Việt Nam từ mức BB+ lên mức BBB- (tương đương xếp hạng đầu tư), cao hơn một bậc so với Xếp hạng ngoại tệ dài hạn đối với công cụ nợ không có bảo đảm của Việt Nam (hiện ở mức BB+). Việc nâng hạng là kết quả Fitch rà soát theo Tiêu chí mới về Xếp hạng tín nhiệm quốc gia ban hành tháng 9/2025.

Quyết định này phản ánh kỳ vọng của Fitch về triển vọng thu hồi nợ đối với trái phiếu không bảo đảm của quốc gia phát hành, kết hợp với các lợi ích thu hồi bổ sung từ phần được bảo đảm hoặc bảo lãnh cho các công cụ nợ. Đối với trường hợp của Việt Nam là Trái phiếu Brady kỳ hạn 30 năm phát hành năm 1998, với gốc được bảo đảm một phần hoặc toàn bộ bằng trái phiếu không lãi suất của Kho bạc Mỹ.

Fitch khẳng định việc nâng hạng này không làm thay đổi xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, đã được khẳng định ở mức BB+ với triển vọng ổn định vào tháng 6/2025.

Theo Bộ Tài chính, dù việc nâng hạng công cụ nợ này chưa làm thay đổi xếp hạng tín nhiệm quốc gia, đây là tiền đề quan trọng để khẳng định vị thế và uy tín của các công cụ nợ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bộ Tài chính đang thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ và thường xuyên với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế (Fitch, Moody’s, S&P) trên cơ sở không chỉ cung cấp số liệu theo yêu cầu của các tổ chức này mà còn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để chủ động giải thích, chứng minh những điểm mạnh về thể chế, sự ổn định kinh tế vĩ mô và tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam. Việc Fitch nâng hạng công cụ nợ lên mức BBB- vừa qua cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ và cung cấp thông tin kịp thời về cấu trúc các khoản nợ trái phiếu Brady giữa Bộ Tài chính và Fitch trong thời gian vừa qua.

Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Fitch và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm cũng như tổ chức quốc tế khác để tiếp tục có đánh giá đầy đủ và cập nhật về hồ sơ tín dụng của Việt Nam.

Minh Khánh

