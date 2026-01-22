3 nhà môi giới chứng khoán cho vay bằng cả một ngân hàng

Quy mô cho vay ký quỹ (margin) tại các công ty chứng khoán đã vượt 400.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025, thiết lập kỷ lục sử dụng đòn bẩy của thị trường chứng khoán Việt Nam.

SSI là một trong 3 nhà môi giới chứng khoán có dư nợ cho vay margin trên 1 tỷ USD. Ảnh: Phương Lâm.

Theo thống kê đến ngày 31/12/2025, tổng giá trị cho vay ký quỹ (margin) của toàn ngành chứng khoán Việt Nam đã vượt mốc 400.000 tỷ đồng , tăng khoảng 23.000 tỷ so với cuối quý III/2025 và thiết lập mức cao kỷ lục mới trong lịch sử.

Nếu cộng thêm giá trị ứng trước tiền bán, quy mô cho vay toàn thị trường ước đạt khoảng 410.000 tỷ đồng . Đà tăng nhanh của dư nợ margin không chỉ cho thấy độ “nóng” của thị trường trong những tháng cuối năm 2025, mà còn phản ánh cuộc đua ngày càng quyết liệt giữa các công ty chứng khoán lớn nhằm mở rộng thị phần cho vay.

3 nhà môi giới chứng khoán cho vay trên 1 tỷ USD

Trong bức tranh đó, Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) tiếp tục giữ vị thế quán quân toàn ngành về quy mô cho vay ký quỹ.

Tại thời điểm cuối quý IV/2025, tổng dư nợ margin của TCBS đạt hơn 43.163 tỷ đồng , tương đương khoảng 1,6 tỷ USD , tăng hơn 5% so với quý liền trước. Mức tăng này giúp TCBS nới rộng đáng kể khoảng cách so với các đối thủ bám đuổi phía sau.

Đứng ngay sau TCBS là Công ty Chứng khoán SSI của đại gia Nguyễn Duy Hưng với dư nợ cho vay margin đạt 38.616 tỷ đồng , tương đương khoảng 1,5 tỷ USD . Tuy nhiên, trái với xu hướng chung của thị trường, dư nợ margin của SSI trong riêng quý IV/2025 đã giảm nhẹ 1%.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trong quý vừa qua đến từ VPBankS. Nhờ liên tục tung ra các gói vay với lãi suất cạnh tranh, hạn mức lớn và quy trình thủ tục đơn giản, linh hoạt, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của nhà môi giới này tính đến cuối năm 2025 đã vượt 34.000 tỷ đồng , tương đương khoảng 1,3 tỷ USD . So với cuối quý III/2025, con số này tăng thêm 7.055 tỷ đồng và đặc biệt gấp gần 4 lần so với đầu năm.

TOP 10 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN DẪN ĐẦU VỀ CHO VAY KÝ QUỸ Nguồn: BCTC DN. Nhãn TCBS SSI VPBankS HSC VPS Mirae Asset ACBS Vietcap VIX MBS Dư nợ margin tỷ đồng 43163 38616 33894 28150 22083 17219 17195 16024 15359 14517

Động lực quan trọng phía sau tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của VPBankS đến từ việc năng lực tài chính được củng cố đáng kể sau thương vụ IPO. Tính đến cuối quý IV/2025, vốn chủ sở hữu của công ty đã đạt gần 34.000 tỷ đồng , qua đó giúp VPBankS vẫn còn dư địa cho vay margin lên tới gần 34.000 tỷ đồng . Tổng tài sản của VPBankS đạt hơn 73.000 tỷ đồng , gấp gần 3 lần so với đầu năm.

Nhờ đó, công ty này đã nhanh chóng vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh như Mirae Asset, VPS, MBS, VNDirect hay Vietcap về quy mô cho vay ký quỹ, vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng thị phần margin toàn thị trường.

Hiện tại, TCBS, SSI và VPBankS là 3 công ty chứng khoán tại Việt Nam có dư nợ cho vay ký quỹ vượt mốc 1 tỷ USD . Quy mô cho vay này thậm chí đã vượt cả dư nợ cho vay khách hàng của một số ngân hàng thương mại quy mô nhỏ trong hệ thống.

Cụ thể, tính đến cuối quý III/2025 (số liệu mới nhất), số dư cho vay khách hàng của Saigonbank chỉ vào khoảng hơn 20.000 tỷ đồng , thấp hơn dư nợ margin tại TCBS, SSI và VPBanks. Tương tự, dư nợ cho vay khách hàng của PGBank đến cuối quý III năm ngoái cũng vào khoảng 43.000 tỷ đồng , tương đương dư nợ margin tại TCBS.

Nhiều cái tên gây bất ngờ

Bên cạnh nhóm dẫn đầu, cuộc đua cho vay ký quỹ trong quý IV/2025 cũng chứng kiến nhiều xáo trộn đáng chú ý ở nhóm phía sau, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của một số công ty chứng khoán tầm trung.

Nổi bật nhất là Chứng khoán HSC - cái tên gây bất ngờ lớn nhất trong quý cuối năm khi ghi nhận mức tăng trưởng dư nợ margin cao nhất toàn thị trường.

Chỉ trong một quý, quy mô cho vay ký quỹ của HSC đã tăng vọt từ 20.216 tỷ đồng lên 28.150 tỷ đồng , tương đương mức tăng 39%. Nhờ cú bứt tốc này, HSC chính thức vượt qua VPS để vươn lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng thị phần margin, thu hẹp đáng kể khoảng cách với nhóm dẫn đầu phía trên.

Tụt xuống một bậc là Công ty Chứng khoán VPS, hiện đứng ở vị trí thứ 5 với dư nợ cho vay ký quỹ đạt 22.083 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2025. So với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, tốc độ mở rộng margin của VPS trong quý IV bị chững lại, khiến công ty đánh mất lợi thế về thứ hạng dù vẫn duy trì quy mô cho vay ở mức cao.

Ở nửa sau của top 10, bức tranh tăng trưởng có sự phân hóa rõ rệt. Chứng khoán ACB và Vietcap tiếp tục mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ trong quý cuối năm, với mức tăng lần lượt 7% và 16% lên 17.195 tỷ đồng và 16.024 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Trái ngược với xu hướng chung, một số công ty lại chủ động thu hẹp quy mô cho vay. Cụ thể, dư nợ margin của Mirae Asset giảm so với cuối quý III/2025, xuống còn 17.220 tỷ đồng , trong khi Chứng khoán VIX cũng ghi nhận mức sụt giảm 5%, còn 15.359 tỷ đồng .

Xếp áp chót trong top 10 là Chứng khoán MB với dư nợ cho vay ký quỹ đạt 14.517 tỷ đồng , giảm khoảng 4% so với quý trước.

Ngoài top 10, vẫn có nhiều công ty chứng khoán sở hữu dư nợ cho vay trên 10.000 tỷ đồng , đáng chú ý như VNDirect với 13.647 tỷ đồng , KIS Việt Nam đạt 11.105 tỷ đồng và KAFI ở mức 10.720 tỷ đồng .

Đáng chú ý hơn cả là trường hợp của Chứng khoán LPBank (LPBS). Chỉ trong một quý, dư nợ cho vay ký quỹ của LPBS đã tăng gần gấp 3 lần lên 9.664 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025. Với tốc độ mở rộng này, nếu xu hướng tiếp diễn trong các quý tới, LPBS nhiều khả năng sẽ trở thành cái tên tiếp theo gia nhập nhóm công ty chứng khoán có dư nợ margin trên 10.000 tỷ đồng .