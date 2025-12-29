Xuất hiện lãi suất trên 7% với tiền gửi 6 tháng

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại một ngân hàng thương mại đã tăng lên trên mức 7%/năm, trong bối cảnh các nhà băng liên tục cạnh tranh hút dòng tiền cuối năm.

PGBank hiện trả lãi suất 7,1%/năm cho các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng Thịnh vượng và Phát triển - PGBank (HoSE: PGB) vừa đưa lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn 6 tháng vượt mốc 7%/năm, trở thành một trong số ít ngân hàng niêm yết mức lãi suất trên 7% ở kỳ hạn dưới 12 tháng. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp trong tháng 12 PGBank điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

Xuất hiện lãi suất huy động trên 7%/năm với kỳ hạn ngắn

Theo biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất, PGBank đang áp dụng mức lãi suất 7,1%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Mức lãi suất này cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của nhiều ngân hàng thương mại hiện nay, vốn chủ yếu dao động quanh 6-6,5%/năm ở cùng kỳ hạn.

Trong khi đó, các kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng vẫn được PGBank giữ ở mức tối đa NHNN cho phép là 4,75%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, PGBank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao so với thị trường. Cụ thể, kỳ hạn 12-13 tháng đang được niêm yết ở mức 7,2%/năm, còn mức lãi suất cao nhất 7,3%/năm được áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Với hình thức trả lãi hàng tháng, lãi suất tiền gửi tại PGBank sẽ thấp hơn khoảng 0,01-0,1%/năm so với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Không chỉ PGBank, từ đầu tháng 12 đến nay đã có tới 27 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động, bao gồm nhiều ngân hàng lớn như Techcombank, MB, ACB, Sacombank, SHB, VPBank... Thậm chí, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, Agribank, Vietcombank, VietinBank cũng đã gia nhập cuộc đua tăng lãi suất huy động.

Trong đó, OCB cũng là ngân hàng tăng lãi suất lần thứ 3 trong tháng này, với mức lãi suất cao nhất lên tới 7,3%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến (online) dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, với số dư tiền gửi dưới 100 triệu đồng, OCB niêm yết lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng ở 6,2%/năm; kỳ hạn 12-15 tháng 6,5%/năm; kỳ hạn 18-36 tháng dao động quanh mức 6,7-7,1%/năm.

Ở nhóm ngân hàng đẩy mạnh lãi suất ngắn hạn, TPBank nâng lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng lên mức kịch trần. Theo đó, lãi suất huy động online kỳ hạn 1-5 tháng tại TPBank hiện đồng loạt ở mức 4,75%/năm, tăng 0,5-0,85%/năm so với tháng trước.

Lý do lãi suất huy động tăng mạnh

Liên quan vấn đề lãi suất huy động có xu hướng tăng gần đây, tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 chiều 29/12, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) cho biết, tính đến 24/12, huy động vốn toàn ngành chỉ tăng 14,1%, thấp hơn nhiều tăng trưởng tín dụng 17,87% và tạo sức ép lớn cho thanh khoản hệ thống. Dự kiến cả năm nay, tín dụng tăng 19%, mức tăng trưởng cao nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), lý giải nguyên nhân lãi suất huy động ngân hàng tăng gần đây. Ảnh: SBV.

Bên cạnh đó, hiện nay 80% vốn huy động của ngân hàng là vốn ngắn hạn trong khi 50% dư nợ cho vay là trung, dài hạn. Điều này khiến rủi ro kỳ hạn luôn hiện hữu với ngân hàng.

Năm 2025, ngành ngân hàng lại được giao nhiệm vụ vừa tăng trưởng tín dụng cao để hỗ trợ tăng trưởng, vừa giảm lãi suất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Suốt 11 tháng đầu năm, ngành ngân hàng đã đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, đến tháng 12, do nhu cầu vốn tăng cao vào thời điểm sát Tết nên đã tạo áp lực mạnh lên thanh khoản, buộc lãi suất phải tăng lên.

"Thời gian qua, NHNN đã thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ thanh khoản hệ thống, trong đó có giải pháp chưa từng có tiền lệ là cho phép các tổ chức tín dụng hoán đổi ngoại tệ để bơm tiền đồng cho hệ thống", ông Quang nói.

Ngoài ra, theo vị lãnh đạo, thời gian qua kênh tiền gửi ngân hàng cũng bị cạnh tranh bởi các kênh huy động vốn khác, cộng với yếu tố mùa vụ khiến thanh khoản một số thời điểm căng thẳng dẫn tới lãi suất huy động tăng. Tuy nhiên, ông cho rằng yếu tố mùa vụ sẽ sớm được điều chỉnh thời gian tới và nhà điều hành sẽ có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.