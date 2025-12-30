Ngân hàng thông báo gián đoạn giao dịch tại quầy dịp Tết Dương lịch

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, một số ngân hàng thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch từ 1/1 đến 4/1/2026. Có một ngân hàng làm việc ngay từ ngày 2/1.

Một số ngân hàng sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch từ 1/1 đến 4/1/2026. Ảnh: Nam Khánh.

Nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank… đã đồng loạt thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 nhằm giúp khách hàng chủ động kế hoạch giao dịch tài chính đầu năm.

Theo thông báo của các ngân hàng, trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, các giao dịch tại quầy sẽ bị gián đoạn, trong khi các giao dịch trên kênh điện tử và ATM vẫn diễn ra bình thường.

Vietcombank và VietinBank cho biết sẽ nghỉ giao dịch trong 4 ngày liên tục từ 1/1 đến hết 4/1/2026. Theo đó, Vietcombank thực hiện hoán đổi ngày làm việc, nghỉ ngày 2/1/2026 và đi làm bù vào ngày 10/1/2026. Ngân hàng sẽ giao dịch trở lại bình thường từ ngày 5/1/2026.

Trong khi đó, Agribank, BIDV, MB thông báo nghỉ giao dịch trong 2 ngày 1-2/1/2026, trong khi các ngày 3-4/1/2026 trùng vào dịp cuối tuần nên cũng nghỉ giao dịch. Ngân hàng dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 5/1/2026.

Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, các giao dịch ngân hàng trực tuyến cũng như hệ thống ATM vẫn hoạt động bình thường.

Với VPBank, nhà băng này cho biết sẽ chỉ nghỉ làm việc một ngày duy nhất vào 1/1/2026. Theo thông báo của nhà băng, các giao dịch ngân hàng trực tuyến vẫn sẽ hoạt động bình thường trong ngày nghỉ Tết. Giao dịch tại quầy sẽ hoạt động trở lại vào ngày tiếp theo, tức 2/1/2026.

VPBank lưu ý các khoản vay đến hạn vào ngày 1/1/2026, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo thanh toán vào ngày 2/1/2026. Đối với các khoản vay, dư nợ thẻ tín dụng, thấu chi đã bị quá hạn tính đến thời điểm từ ngày 1/1/2026, khách hàng phải thanh toán ngay toàn bộ dư nợ quá hạn (gốc, lãi, lãi quá hạn, lãi phạt quá hạn…) trước 17h ngày 2/1/2026.

Về khoản thấu chi đến hạn ngày 1/1/2026, nếu khách hàng thanh toán trước 17h ngày 2/1/2026, hệ thống sẽ không tính quá hạn.