Từ 1/1/2026, hộ chiếu không được chấp nhận giao dịch tại ngân hàng

Từ 1/1/2026, các ngân hàng sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.

Hộ chiếu sẽ không được xem là giấy tờ tùy thân tại ngân hàng từ ngày 1/1/2026. Ảnh: VIR.

Các ngân hàng trong nước như Vietcombank, VPBank, Kienlongbank đều đã lần lượt ra thông báo về việc ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân đối với khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam trong mọi quy trình nghiệp vụ từ 1/1/2026.

Điều chỉnh này áp dụng cho toàn bộ các dịch vụ tài chính tại ngân hàng, bao gồm: Mở mới tài khoản thanh toán; Phát hành, quản lý và sử dụng thẻ ngân hàng; Các giao dịch tài chính tại quầy (rút tiền, chuyển tiền, thanh toán...).

Thay vào đó, khách hàng chỉ có thể sử dụng Căn cước công dân (CCCD) hoặc Thẻ căn cước hoặc Căn cước điện tử (thông qua ứng dụng VNeID) để thực hiện xác minh danh tính.

Đây là quy định được nêu rõ trong Thông tư 17/2024 và Thông tư 18/2024. Hai thông tư có hiệu lực từ 1/7/2024, nhưng một số điều khoản liên quan đến xác thực giấy tờ và dữ liệu sinh trắc học sẽ chính thức áp dụng từ 1/1/2026.

Cụ thể, Thông tư 17/2024 quy định khách hàng chỉ được rút tiền hoặc thực hiện giao dịch điện tử khi thông tin sinh trắc học trùng khớp với dữ liệu lưu trong CCCD gắn chip, Thẻ căn cước hoặc dữ liệu trên tài khoản định danh điện tử mức độ cao.

Trường hợp sử dụng CCCD không có chip, ngân hàng sẽ xác thực thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tất cả nhằm đảm bảo độ chính xác, hạn chế rủi ro gian lận, giả mạo trong giao dịch tài chính.

Thông tư 18/2024 quy định khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ, tổ chức phát hành thẻ phải yêu cầu khách hàng cung cấp CCCD, Thẻ căn cước, Căn cước điện tử mức độ 2 hoặc CMND. Hộ chiếu không còn nằm trong nhóm giấy tờ hợp lệ để nhận diện và xác minh thông tin.

Việc thay đổi này đánh dấu sự chấm dứt quy định trước đây tại Thông tư 48/2018, theo đó hộ chiếu còn hiệu lực vẫn được sử dụng trong nhiều giao dịch ngân hàng như rút tiền tiết kiệm, kiểm tra số dư hoặc xác minh thông tin tại quầy.

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng hoàn tất việc cập nhật thông tin cá nhân càng sớm càng tốt để bảo đảm quá trình giao dịch diễn ra liên tục, đặc biệt đối với khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng số và thẻ.

Đây cũng là bước chuẩn hóa nhằm đồng bộ hóa dữ liệu dân cư và nâng cao an toàn giao dịch trong toàn hệ thống.