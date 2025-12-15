Ngân hàng cảnh báo lừa đảo qua email 'xác minh giao dịch'

Nhiều ngân hàng lớn đã phát cảnh báo lừa đảo khi khách hàng nhận được email yêu cầu xác minh giao dịch hoặc yêu cầu truy cập vào đường dẫn nhằm đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài khoản.

Ngân hàng BIDV vừa phát cảnh báo về tình trạng khách hàng nhận được nhiều email mạo danh ngân hàng với nội dung "xác minh danh tính", "xác minh giao dịch" và gắn kèm nút hoặc đường dẫn để dụ khách hàng truy cập.

BIDV cho biết các đường dẫn này có thể chứa mã độc hoặc dùng để đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, thông tin thẻ của khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

BIDV cảnh báo email giả mạo chứa đường dẫn không an toàn. Ảnh: BIDV.

Ngân hàng khẳng định mọi thông tin chỉ được gửi từ email có địa chỉ bidv.com.vn, tuyệt đối không đính kèm nút hoặc đường dẫn yêu cầu khách hàng nhấn vào.

Để tránh rủi ro, BIDV khuyến cáo khách hàng không bấm vào bất kỳ đường dẫn nào trong email đáng ngờ; đồng thời, không cung cấp thông tin đăng nhập, mã OTP, số thẻ cho bất kỳ ai.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, khách hàng có thể liên hệ ngay số hotline, tới chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất trong giờ hành chính, hoặc trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, Ngân hàng Agribank cũng phát cảnh báo các hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, kẻ gian lập ra những trang mạng xã hội, hội nhóm sử dụng hình ảnh, logo thương hiệu Agribank để liên hệ mời phỏng vấn online, gia nhập các nhóm trao đổi công việc, yêu cầu chuyển tiền tham gia các dự án nội bộ.

Agribank nhấn mạnh ngân hàng không có trang, nhóm mạng xã hội chính thức về tuyển dụng, khách hàng cần cảnh giác khi tương tác với người lạ trên mạng xã hội, kể cả những người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc nhà tuyển dụng.

Ngân hàng Vietcombank cũng từng ghi nhận thủ đoạn lừa đảo mạo danh ngân hàng để tuyển dụng nhân sự cho các dự án giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản của ứng viên.

Vietcombank cho hay một trong những thủ đoạn lừa đảo là mạo danh ngân hàng gửi email thông báo tuyển dụng và mời phỏng vấn, yêu cầu ứng viên chuyển khoản một khoản tiền phí hoặc yêu cầu ứng viên tham gia vòng sơ tuyển online bằng cách tải ứng dụng hay nhấn vào đường dẫn.

Vietcombank khẳng định quy trình tuyển dụng của ngân hàng được thực hiện minh bạch và không yêu cầu ứng viên phải nộp bất kỳ khoản phí nào, không yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, giao dịch hay mã OTP, không liên hệ ứng viên thông qua đường dẫn, ứng dụng tin nhắn.

"Ngân hàng chỉ thông báo, liên hệ với ứng viên ứng tuyển vào Vietcombank thông qua email với tên miền duy nhất là vietcombank.com.vn. Tất cả tên miền khác đều là giả mạo", Vietcombank cho hay.