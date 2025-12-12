Phát hiện gần 600.000 tài khoản có dấu hiệu lừa đảo

Hệ thống SIMO ghi nhận 592.000 tài khoản, ví điện tử có dấu hiệu rủi ro, đồng thời phát đi 2,13 triệu cảnh báo và giúp hơn 670.000 khách hàng tạm dừng, hủy giao dịch kịp thời.

Hệ thống phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán đã phát hiện gần 600.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử có dấu hiệu lừa đảo. Ảnh minh họa: Nam Khánh.

Theo Vụ Thanh toán, tính đến ngày 11/12, đã có 122/147 đơn vị báo cáo dữ liệu lên Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO) của Ngân hàng Nhà nước.

Tổng cộng, hệ thống đã tiếp nhận 592.000 bản ghi liên quan các tài khoản thanh toán và ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật.

Cùng thời điểm, hệ thống đã phát đi 2,13 triệu lượt cảnh báo đến khách hàng, hơn 670.000 lượt trong số đó đã chủ động tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng giá trị tương ứng hơn 2.570 tỷ đồng .

Được đưa vào vận hành từ năm 2025, hệ thống SIMO trở thành bước tiến quan trọng trong giám sát thanh toán của ngành ngân hàng. Hệ thống cho phép tổ chức tín dụng chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu bổ sung xác thực trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến, giúp giảm đáng kể nguy cơ gian lận và bảo vệ tài khoản người dùng.

Theo Vụ Thanh toán, tính đến nay, giao dịch không dùng tiền mặt đã tăng khoảng 500 lần về số lượng và hơn 60 lần về giá trị so với năm 2005. Giai đoạn 2015-2025, giao dịch qua kênh Internet Banking đã tăng 59 lần về số lượng và 21 lần về giá trị; giao dịch qua Mobile Banking tăng khoảng 280 lần về số lượng và 600 lần về giá trị.

Thanh toán bằng QR Code, phổ biến từ năm 2018, đến nay cũng đã tăng hơn 700 lần về số lượng và hơn 400 lần về giá trị. Các chỉ số này cho thấy chính sách phát triển thanh toán số theo kịp xu hướng quốc tế và tạo hiệu quả rõ rệt, góp phần thúc đẩy kinh tế số và tài chính toàn diện.

Đối với hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử do Napas vận hành từ năm 2015, giai đoạn 2018-2025 ghi nhận mức tăng trưởng trung bình hàng năm trên 170% về số lượng và 180% về giá trị.

Giai đoạn 2017-2025 cũng đánh dấu sự bứt phá của hệ thống thanh toán và ngân hàng số, với hàng loạt nền tảng và chính sách dẫn dắt như eKYC, thanh toán nhanh 24/7, QR Code, ví điện tử, mobile banking, cùng kết nối dữ liệu dân cư, doanh nghiệp và dữ liệu phòng chống rửa tiền trong Đề án 06.

Hệ sinh thái thanh toán số tiếp tục mở rộng sang giáo dục, y tế, giao thông và dịch vụ công, tạo nền tảng cho dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 và thúc đẩy hoạt động kinh tế số.