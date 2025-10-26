Napas chuyển đổi hệ thống, nhiều dịch vụ ngân hàng gián đoạn

VPBank, VietinBank, Agribank, Techcombank... đồng loạt thông báo sẽ gián đoạn một số dịch vụ thanh toán vào rạng sáng ngày 27/10 và 31/10 do Napas chuyển đổi hệ thống kỹ thuật.

Nhiều ngân hàng thông báo kế hoạch chuyển đổi hệ thống của Napas dẫn tới một số tính năng, dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng, VietQR... sẽ bị gián đoạn rạng sáng 27/10 và 31/10. Ảnh: M.H.

CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) mới đây đã có thông báo kế hoạch chuyển đổi hệ thống kỹ thuật từ Trung tâm chính (DC) sang Trung tâm dự phòng (DRC), nhằm nâng cấp và đảm bảo an toàn vận hành hệ thống. Trong thời gian thực hiện chuyển đổi, một số dịch vụ thanh toán thực hiện từ tài khoản các ngân hàng thương mại sẽ tạm thời bị gián đoạn.

Cụ thể, Napas cho biết gián đoạn dịch vụ dự kiến diễn ra 2 lần, mỗi lần kéo dài 60 phút. Lần 1 từ 0h đến 1h sáng ngày 27/10 (thứ Hai) và lần 2 dự kiến từ 0h đến 1h sáng ngày 31/10 (thứ Sáu). Các dịch vụ ngân hàng dự kiến gặp gián đoạn là chuyển khoản nhanh liên ngân hàng, VietQR, Thái Lan QR.

Liên quan hoạt động này, VPBank cho biết các dịch vụ bị ảnh hưởng bao gồm chuyển tiền và thanh toán qua ngân hàng số VPBank NEO (trên website, mobile web và ứng dụng di động); giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 (bao gồm cả chuyển tiền qua VietQR); thanh toán trực tuyến bằng hình thức mua trước trả sau (PayLater) qua cổng Napas; dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản bằng âm thanh.

Đồng thời, hoạt động của các thẻ ghi nợ nội địa (Napas) do VPBank phát hành cũng tạm gián đoạn, bao gồm giao dịch rút tiền liên ngân hàng tại ATM bằng thẻ ghi nợ nội địa; giao dịch thanh toán trực tuyến qua thẻ như đặt lịch thanh toán tự động, thanh toán hóa đơn; giao dịch tại máy POS; cùng các dịch vụ chuyển, nhận và rút tiền từ thẻ.

Ngoài các dịch vụ kể trên, những giao dịch khác thực hiện qua cổng Napas vẫn vận hành bình thường.

Ngoài VPBank, nhiều ngân hàng thương mại khác là đối tác của Napas như Agribank, Techcombank, Sacombank, VietinBank... cũng đã thông báo đến khách hàng về thời gian gián đoạn, khuyến nghị chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch phù hợp trong các khung giờ nói trên.

Trong đó, các dịch vụ Techcombank chịu ảnh hưởng bao gồm Techcombank Mobile, Techcombank Online Banking, Techcombank Business, F@st Ebank; dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 liên ngân hàng (qua số tài khoản hoặc số thẻ, cả hai chiều đi và đến); thẻ thanh toán và thẻ tín dụng Techcombank; liên kết thẻ Techcombank với ví điện tử; thanh toán qua QR Code, SoftPOS, SmartPOS, loa bán hàng Techcombank; dịch vụ tin nhắn OTP và thông báo biến động số dư. Riêng các giao dịch qua thẻ tín dụng Techcombank Credit tại ATM và POS vẫn hoạt động bình thường.

Với Agribank, phạm vi ảnh hưởng bao gồm các ứng dụng giao dịch qua Napas như eBanking, Agribank Plus giao dịch đi các ngân hàng Citibank, Techcombank, MSB, BVBank, ACB, Eximbank, ABBank, NH TNHH MTV Woori Việt Nam.

Ngoài ra, các giao dịch chuyển khoản đến Agribank từ các ngân hàng qua hệ thống của Napas cũng có thể không thực hiện được trong thời gian trên.

Ngược lại, các hệ thống thanh toán song phương Realtime giữa Agribank với Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, hệ thống thanh toán song phương 24/7 giữa Agribank và BIDV, VietinBank cùng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng vẫn hoạt động bình thường.

Tương tự tại Sacombank, các dịch vụ bị ảnh hưởng gồm chuyển tiền nhanh Napas 24/7 các kênh; Giao dịch ATM/POS thẻ nội địa tại ngân hàng khác, giao dịch thẻ nội địa thanh toán trực tuyến (Ecommerce) và Tokenization, Samsung Pay, VietQRPAY…